Mazzali: "1 mln per strutture alberghiere in località montane"

Sviluppare e sostenere le strutture ricettive localizzate sulle montagne lombarde è l'obiettivo della misura approvata dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore a Turismo, Moda e Marketing territoriale Barbara Mazzali.

L'assessore: " Nel mese di settembre verranno pubblicate le indicazioni per accedere alle risorse"

"Nell'ambito delle iniziative finalizzate a sostenere gli operatori della montagna a mitigazione dei rincari delle fonti energetiche - spiega Mazzali - con la delibera approvata in Giunta, il mio assessorato destina 1 milione di euro alle strutture alberghiere situate nelle località montane. Nel mese di settembre verranno pubblicate le indicazioni per accedere alle risorse".

Mazzali: "Ancora una volta con questa misura intendiamo dare un segnale di attenzione per i territori e per gli operatori"

"Dall'albergo in montagna, dove poter assaporare l'ospitalità lombarda in un ambiente familiare, agli hotel a 'cinque stelle' del lago di Garda, passando per gli alberghi diffusi dell'Oltrepò Pavese, agli hotel di design di Milano, il nostro turismo è fatto di realtà differenti ed eterogenee in grado di accontentare le richieste più disparate. Ancora una volta con questa misura intendiamo dare un segnale di attenzione per i territori e per gli operatori - commenta l'assessore - che con il loro lavoro concorrono a rendere grande l'ospitalità della Lombardia in quello spirito che io amo chiamare 'stile lombardo'".