Meda, incendio in una villetta: morta donna di 84 anni

Meda, casa prende fuoco: muore donna di 84 anni

Una donna di 84 anni e' morta nell'incendio divampato nella sua casa, questa mattina a Meda (MB). A quanto emerso - riporta l'ANSA - le fiamme si sono sviluppate nell'abitazione della donna e del marito, ricoverato in ospedale per intossicazione, partendo dalla cucina. La villetta monofamiliare in poco tempo si e' trasformata in una trappola di fuoco e fiamme, anche a causa di un accumulo disordinato di grossi quantitativi di materiale cartaceo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Seregno e Desio, unitamente alla Polizia Locale. Purtroppo per l'anziana donna non c'e' stato nulla da fare, le ustioni non le hanno lasciato scampo. Il marito, 91 anni, e' stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano. L'edificio e' stato sequestrato.