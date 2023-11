Medico di guardia di Milano abusava delle pazienti: arrestato

Un medico di guardia in servizio in ambulatori di San Giuliano Milanese e di Milano e' stato arrestato e messo agli arresti domiciliari per le presunte violenze sessuali commesse in danno di giovani pazienti da lui visitate. Le indagini della Procura di Lodi che ha visto la collaborazione di quella di Milano sono state condotte della sezione di pg della Polizia di Stato della Procura di Milano e dai Carabinieri di San Giuliano e San Donato Milanese. Al centro dell'inchiesta avviata lo scorso gennaio quattro casi, scoperti dalle dettagliate denunce delle vittime e dai successivi accertamenti. "E' auspicabile - e' l'appello degli inquirenti - che eventuali altre persone che fossero a conoscenza di circostanze rilevanti in ordine al medesimo contesto si rendano disponibili a contattare la polizia giudiziaria che procede"