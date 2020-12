Megastore Mondadori di via Marghera verso la chiusura

Chiude dopo vent'anni una delle librerie più note a Milano: il megastore Mondadori di via Marghera. Il grande punto vendita, distrubuito su più piani, vantava unìampia un’offerta. Non solo libri, ma anche musica, accessori, cartoleria e giocattoli. Stando alle prime indiscrezioni, riportato da Pambianconews, pare che l'emergenza sanitaria e la conseguente crisi abbiano pesato sulle entrate della casa editrice che ha preferito convogliare le proprie risorse sul megastore di Piazza Duomo, la libreria Rizzoli in Galleria e il Mondadori Bookstore di via Pergolesi. Nulla si sa al momento sul futuro del personale che prestava il proprio lavoro nel megastore di via Marghera.