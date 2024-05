Meloni-De Luca: io sto con chi punisce i bulletti, non con i bulletti

Vicenda Giorgia Meloni - Vincenzo De Luca, con lei che arriva a Caivano e trolla pesantemente il governatore della Campania. Il video è virale ovunque, quindi inutile ripeterlo. Fosse ancora vivo, la battuta sarebbe entrata di diritto nel volumetto di Giulio Andreotti "Onorevole stia zitto", di ormai molti anni fa, che raccoglieva gli scambi più puntuti tra i politici della prima repubblica. I quali di certo non si scambiavano affettuosità, e pure il turpiloquio era assai presente. Invece, nel mondo politically correct, che poi sarebbe meglio dire "politicamente ipocrita", si condanna la Meloni perché - in quanto presidente del consiglio - avrebbe dovuto usare ben altri toni. Ora, chi mi conosce un poco sa che a De Luca non ne ho mai risparmiata nessuna. De Luca è l'incarnazione di tutto quello che va male in questo Paese. E precisiamolo: la sua origine campana non c'entra niente, prima che iniziamo con i piagnistei tipici del Nord contro Sud e roba del genere. De Luca approfittatore delle disgrazie altrui, come quando insultò la Lombardia malata di Covid. Guappo in ogni circostanza, come quando stravaccato sui divanetti alla Camera insultò la Meloni. Spietato nell'attaccare i nemici politici che non sono avversari, ma - appunto - nemici. Sarcastico, irrispettoso, permaloso. Sì, anche divertente. Strappa sempre un sorriso, ma solo perché la sua maschera da Pulcinella cela un atteggiamento fondamentalmente violento nei toni e nei modi. In tutto questo la presidente del consiglio, che è una donna, lo prende e lo ribalta. Lo trolla, lo frulla, lo mette a mollo in un bagno di umiltà. Qui non c'è destra e sinistra. Qui c'è uno che da anni umilia chiunque gli stia di fronte, siano essi politici, preti di strada o intere popolazioni come quella lombarda, che finalmente trova una più dura di lui che gli dà una lezione. Ognuno scelga la parte che preferisce: tra il bulletto punito e chi lo punisce, io scelgo la seconda.