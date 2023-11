Lombardia World Summit: regione simbolo di unità nazionale. LA DIRETTA

Meloni: "Lombardia modello simbolo di unità nazionale"

"Quello lombardo e' un modello che racconta una storia tutta italiana, una regione che e' un simbolo dell'unita' nazionale". Giorgia Meloni lo sottolinea nel suo videocollegamento per il 'Lombardia World Summit' organizzato dalla Regione, agli Ibm Studios di Milano. "Qui - riprende il presidente del Consiglio - italiani da ogni parte d'Italia hanno trovato la loro strada e hanno potuto costruire un futuro migliore per le loro famiglie. Ecco perche' - sottolina ancora - la Lombardia e' uno degli esempi di quello che meglio sappiamo e possiamo essere come italiani".

"La Lombardia, come abbiamo tante volte ricordato, non a caso anima ormai da tanti anni l'iniziativa delle quattro Regioni che sono motore d'Europa, e' la regione traino dell'export nazionale, ospita la Borsa Italiana e le principali imprese a partecipazione estera nazionali, ha il piu' alto numero di Consolati al mondo e si e' sempre contraddistinta come polo di innovazione e di avanguardia", dice ancora Meloni.

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FRegione.Lombardia.official%2Fvideos%2F202268106184942%2F&show_text=false

Lombardia: economia solida e reattiva e attenzione al sociale

"In questi anni, l'economia lombarda, nonostante la complessa congiuntura internazionale, l'aumento dei costi delle materie prime e i tassi di inflazione, ha dimostrato di essere un'economia solida, un'economia capace di reagire. Ce lo dicono i dati sul Pil, sull'occupazione, sulla nascita di nuove imprese, sui consumi delle famiglie". "Risultati ai quali, lo dico con garbo, ma anche con un pizzico d'orgoglio, sono convinta che abbiano contribuito il buon governo regionale, le scelte e le politiche strutturali che in questi anni sono state portate avanti per valorizzare i punti di forza del territorio", rileva.

"Pero' la Lombardia e' anche un territorio nel quale la forza produttiva e il dinamismo delle imprese si coniugano da sempre con una grande attenzione al sociale, alla sussidiarietà, alla solidarietà. "Un grande popolo che si rimbocca le maniche che, come comunita' nazionale, raggiunge l'eccellenza. Un grande popolo capace ancora di stupire coniugando tradizione e innovazioni. Occasioni come queste, come il Lombardia World Summit 2023, servono esattamente a questo, a riscoprire l'orgoglio di cio' che siamo e a trovare insieme nuove i due idee, nuovi stimoli, nuove strade per fare dell'Italia una nazione sempre piu' forte, rispettata e apprezzata nel mondo", conclude Meloni.

Fontana: "Voglio rilanciare ruolo internazionale della Lombardia"

"È evidente a tutti che stiamo attraversando una fase storica complessa, con cambiamenti epocali. In questo contesto la Lombardia vuole giocare un ruolo sempre più importante. Sono convinto e fortemente intenzionato a rilanciare il ruolo internazionale della Lombardia". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana al Lombardia World summit di Milano. "Sia perché è paragonabile a uno Stato di medie dimensioni - ha aggiunto - sia perché ha un tessuto fatto di tante e diverse eccellenze, di economie, imprese sanità, welfare, ricerca, arte e cultura". Oggi "tutti questi mondi si alterneranno in un dialogo ricco di idee e spunti e proposte che insieme avremo il compito e la responsabilità di portare avanti nei prossimi anni" ha aggiunto Fontana, sottolineando che "la Lombardia si colloca in un contesto totalmente connotato dalla dimensione internazionale, in un intreccio di relazioni che storicamente la pone in una posizione privilegiata: terra manifatturiera, creativa e innovativa".

"La Lombardia compete con tante regioni che dispongono di molti più poteri rispetto a quelli di cui disponiamo noi", aggiunge Fontana. "Questo fatto crea un handicap alla nostra competizione". "La nostra richiesta di autonomia e' fondata su una richiesta di assunzione di responsabilità per crescere nella compettività e nel posizionamento internazionale", ha ribadito. "L'autonomia non deve fermarsi a livello regionale", ma "essere declinata a livello di tutte le nostre istituzioni". "Oggi - ha concluso - io dico che bisogna parlare di quella regionale perchè è l'unica prevista a livello costituzionale".