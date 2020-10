Mensa dei poveri, i pm: "Rinvio a giudizio per Lara Comi e altri 33"

"Mensa dei poveri": Lara Comi ed altre 33 persone devono andare a processo per il loro coinvolgimento nell'inchiesta. E' la richiesta dei pm Luigi Furno, Adriano Scudieri e Silvia Bonardi. Tra gli altri indagati per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio, anche l'ex direttore generale di Afol, Giuseppe Zingale, e il patron della catena di supermercati Tigros, Paolo Orrigoni, in uno degli ultimi filoni d'indagine sul presunto giro di tangenti, appalti, nomine e finanziamenti illeciti con al centro Nino Caianiello, il ras di Forza Italia a Varese ed ex coordinatore provinciale degli azzurri.

All'ex europarlamentare europea di Forza Italia Comi, finita ai domiciliari nel novembre del 2019, i pm contestano una truffa all'Unione Europea e finanziamento illecito. Inoltre Comi, assistita dal legale Gian Piero Biancolella, dovra' difendersi dall'accusa di aver preso denaro "in qualita' di intermediaria della dazione corruttiva", attraverso l'incarico conferito a Maria Teresa Bergamaschi, avvocato indagato, ottenuto da Zingale.

Contestualmente i magistrati milanesi hanno chiesto di mandare a processo anche 11 persone, tra cui Alberto Bilardo, ex segretario di Fi a Gallarate (Va), indagati in un altro filone, che lo scorso novembre si sono visti respingere dal gip Maria Vicidomini le istanze di patteggiamento, a pene tra 1 anno e 8 mesi e 3 anni, avanzate, col consenso della Procura. Per il giudice applicare pene cosi' basse di fronte a fatti gravi avrebbe significato di avallare la possibilita' concreta che gli indagati tornassero a commettere reati a discapito "di quanti, fra imprenditori e professionisti, lavorano onestamente".