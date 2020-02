Mensa: pasta in bianco a chi non paga, marcia indietro dell'azienda

Secondo quanto riportato da MBnews.it, l’azienda di ristorazione di Usmate che aveva deciso di somministrare pasti in bianco agli alunni figli di genitori non in regola con il pagamento della mensa avrebbe fatto un passo indietro. Il ravvedimento di CAMST - spiega mbnews.it - è arrivato venerdì 14 febbraio, giorno in cui il Comune di Usmate, attraverso una nota stampa, aveva preso le distanze dalla decisione dell'azienda. Nel comunicato - riporta mbnews.it - l’azienda ha specificato che ai 25 alunni delle famiglie inadempienti verrà servito comunque un pasto uguale agli altri, nonostante i ripetuti richiami dovuti al mancato pagamento degli arretrati. L’azienda sottolinea però che è necessario aprire con l’Amministrazione un tavolo di confronto sulle morosità che metterebbero in difficoltà l'impresa e i suoi dipendenti.