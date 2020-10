Mes, Sala: "Prendiamo questi soldi, la crisi non finisce domani"

"L'Europa ci supporta per mitigare la crisi e progettare il futuro, con gli aiuti del Recovery Fund e le azioni della Bce, e qui, siccome vedo anche altri politici, lo dico a tutti: prendiamo questi soldi del Mes perchè la questione sanitaria non finisce domattina, per cui su queste basi discutiamo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, nel corso del suo intervento all'assemblea di Assolombarda. "Chi vive in questo territorio deve sapere quanto è importante per noi", ha aggiunto. "Da Milano deve partire la ripresa grazie alla forza delle sue imprese". "Il covid è una sfida enorme, Milano e la Lombardia hanno pagato un prezzo alto ma non sono crollate grazie anche alla resistenza degli imprenditori".

Il videomessaggio di Sala: "Salute e imprese, provvedimenti siano equilibrati"

I provvedimenti in uscita dal governo in materia anticontagio "dovranno essere equilibrati", lo stesso equilibrio che deve "garantire la salute permettendo al contempo che le famiglie possano andare avanti". E' l'appello lanciato dal sindaco milanese, Giuseppe Sala, nel corso di un videomessaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook. "A volte la politica e' accusata di pensare troppo all'economia a discapito della salute", afferma Sala, che sottolinea come questa sia "una distinzione assurda". Ecco perche' a detta del primo cittadino meneghino, per affrontare questa situazione e questo periodo, occorre trovare "una formula equilibrata".