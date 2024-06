Franco Greco Responsabile Divisione Industriale di JOB Just On Business

Metalmeccanica, Job Industrial Academy per formare operai specializzati

Per le aziende italiane gli operai specializzati stanno diventando risorse sempre più rare e quindi preziose. Molte imprese impiegano mesi per trovare figure adeguatamente formate con la conseguenza di dover rinunciare a commesse o ritardare la produzione.

Per rispondere a questa esigenza è nata, a Ravenna, Job Industrial Academy, una vera e propria accademia gratuita che forma i profili maggiormente ricercati dalle aziende del comparto metalmeccanico. Ne parliamo con Franco Greco Responsabile Divisione Industriale di JOB Just On Business, Agenzia per il Lavoro controllata da Openjobmetis SpA dal gennaio del 2024.

Come nasce il progetto di JOB Industrial Academy?

JOB Industrial Academy nasce il 28 marzo 2023 a Ravenna, dalla necessità di reperire profili qualificati e dalla carenza di inserimento dei giovani nel settore industriale, per generare un importante valore economico-sociale, non solo sul territorio ravennate, ma anche a livello nazionale.

Quali profili professionali vengono formati?

L’Academy si occupa di formare figure professionali nel settore metalmeccanico:, saldatori, carpentieri, tubisti, meccanici, montatori

Come si svolge il percorso formativo?

Dopo il colloquio conoscitivo e le successive fasi di selezione dei corsisti, ogni figura viene supportata nell'individuare il percorso più adatto alle proprie attitudini. Con un Career Coach dedicato, vengono approfondite e potenziate le capacità personali, come le doti comunicative, di relazione interpersonale, comportamentali e di gestione dello stress. In una seconda fase, vengono affrontati tutti gli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro, con conseguente rilascio dei relativi attestati. Infine, dalla formazione generale si passa a quella specifica e professionale, in base alle necessità di apprendimento del singolo corsista.L’intero percorso è totalmente gratuito e retribuito e ai corsisti viene offerto vitto e alloggio per il periodo di frequenza.

Quanto tempo passa in media tra la fine del periodo di formazione e l’assunzione in azienda?

Il corsista viene assunto in concomitanza con l’inizio del corso con un contratto a tempo indeterminato. Al termine del percorso formativo, i corsisti vengono direttamente inseriti all’interno del contesto aziendale per il quale sono stati formati.

L’Academy si rivolge a ragazzi e ragazze che vogliono acquisire le competenze per entrare nell’industria metalmeccanica con profili che sono particolarmente ricercati. I vostri corsi sono rivolti anche a disoccupati meno giovani?

Il corso è rivolto a chiunque sia maggiorenne e disoccupato e abbia la giusta predisposizione per apprendere un mestiere al giorno d’oggi davvero richiesto

Tra i vostri allievi, per profili che fino a poco tempo fa erano maschili, ci sono anche molte donne, sia ragazze che si affacciano al mondo del lavoro sia donne che vengono da ambiti lavorativi distanti da questo. Vi aspettavate all’inizio di questo percorso un interesse del genere?

Nella mentalità comune si associa spesso il mondo della metalmeccanica a un ambiente di lavoro che richieda necessariamente una prestanza fisica importante. Oggi non è più così e le donne, anche grazie alle moderne attrezzature, possono mettere a frutto alcune doti caratteristiche, quali la precisione, l’attenzione per i dettagli, pensiamo soltanto alla cura degli accessori richiesti nella nautica o nell’automotive. Inoltre, abbiamo lanciato il corso “Welders Women”, un progetto innovativo e inclusivo che ha riscosso un notevole successo, con il 100% delle partecipanti che hanno trovato impiego al termine del corso. Ad ottobre prenderà il via la seconda edizione a Vicenza. Il programma è progettato specificamente per le donne che desiderano intraprendere una carriera nel settore della saldatura, un importante passo avanti nella promozione dell’uguaglianza di genere e nell’accesso a settori tradizionalmente dominati dagli uomini. Il corso Welders Women offre un ambiente di apprendimento inclusivo e di supporto, permettendo alle partecipanti di acquisire tutte le competenze chiave necessarie per eccellere nel campo della saldatura. Ha una durata di 240 ore ed è retribuito. Inoltre, un vantaggio significativo è che all’inizio del corso le partecipanti avranno l’opportunità di ottenere un contratto a tempo indeterminato e, al termine del percorso formativo, la qualifica professionale da saldatore