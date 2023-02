Meteo, a Milano primavera in anticipo

Italia sovrastata da una robusta alta pressione che porta la temperatura, a Milano e in tutto il Nord, a punte di 18 gradi.

Parziale segno di cedimento solo nella giornata di domenica con freddo dai balcani

La pressione, che dal Nord sta attraversando anche l'Italai meridionale, vedrà parziale segno di cedimento solo nella giornata di domenica quando un fronte freddo in discesa verso i Balcani tenderà ad avvicinarsi anche al settore alpino e all’Adriatico.

L’anticiclone è accompagnato da una massa d’aria molto mite per la stagione, in particolare sulle regioni centro-settentrionali dove il clima nelle aree più soleggiate sarà a tratti da inizio primavera con le anomalie più marcate in quota (nelle Alpi lo zero termico si è portato verso quote anche leggermente superiori ai 3000 metri). La stabilità atmosferica- affermano i meteorologi Meteo Expert - favorisce naturalmente il ristagno ed accumulo di umidità e inquinanti nei bassi strati e l’assenza di piogge che aggrava la siccità, perdurante e preoccupante soprattutto al Nordovest. Si prospettano, quindi, le condizioni per un peggioramento della qualità dell’aria e per la formazione di nebbie di strati nuvolosi bassi.