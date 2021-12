Metro 1 sospesa per mezz'ora: attivato freno di sicurezza, passeggeri contusi

M1: brusca frenata, donna contusa a Milano

Metropolitana rossa sospesa per mezz'ora questa mattina alle 8.30 circa a Milano fra Cairoli e Pagano a seguito di una frenata automatica di sicurezza attivata da un treno alla fermata di Cairoli. Una donna è rimasta contusa nella caduta a seguito della brusca frenata. Le sue condizioni non sono ritenute gravi: e' stata trasportata in codice verde in ospedale.

Sul posto sono intervenuti sei mezzi del 118, un'automedica e 5 ambulanze, per le operazioni di controllo e soccorso dei passeggeri. La circolazione è ripresa poco dopo le 9. Nella mezz'ora di sospenzione Atm ha attivato bus sostitutivi. L'Azienda dei trasporti milanese sta cercando di capire le motivazioni che ci sono dietro l'attivazione del freno di emergenza.