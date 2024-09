MFW, Alessandro Enriquez presenta la nuova collezione: omaggio alla Côte d’Azur

Alessandro Enriquez presenta la nuova collezione Primavera Estate 2025, un omaggio all’unione e all’amore tra la bellissima Côte d’Azur francese e le coste italiane, celebrando così con la sua proposta estiva l’essenza del Mediterraneo. Un viaggio tra i due paesi, che racconta la bellezza delle tradizioni e la modernità, con un forte messaggio di condivisione.

I bistrot francesi incontrano le trattorie italiane nella visione di Enriquez, mentre le “parole parole parole” interpretate da Mina in italiano e in francese da Dalida, diventano fonte di ispirazione per la nuova collezione che narra di un amore speciale, quello tra l’Italia e la Francia, decantando i luoghi intrisi di colori, profumi e ricordi senza tempo degli anni ‘50 e ‘60. Un viaggio tra storie d’amore e baci infiniti, come l’iconico scatto di Robert Doisneau, capace di catturare l’essenza dell’amore perfetto.

A fare da filo conduttore le sfumature mediterranee dell’estate, come intrecciate in una tela in cui i vivaci toni gialli dei limoni della Costiera Amalfitana si alternano ai delicati gialli delle mimose di Bormes, passando per i rosa, i rossi, gli azzurri e gli arancioni che ricordano le albe e i tramonti, fino alle tinte pastello care ai pittori che hanno ceduto al fascino dei paesaggi, alla dolcezza del clima e al riflesso delle luci che danzano sulle onde.

MFW, da Alessandro Enriquez l'armonia nell’uso di tessuti preziosi

I ritagli di quotidiani francesi e italiani, reinterpretati graficamente da Alessandro, si uniscono a disegni di coste incantate, acquerellate con tinte delicate e leggere, insieme agli all-over di gelsomini e mele rosse, pegni d’amore. I nuovi disegni trovano una perfetta armonia nell’uso di tessuti preziosi come sete, popeline di cotone croccante, lino, crêpe de chine e duchesse brillante, sigillando l'essenza della proposta Primavera Estate 2025.

Il nuovo guardaroba si compone di abiti plissettati che abbracciano delicatamente il punto vita, scendendo fluidi lungo tutta la loro lunghezza, e di mini dress in pizzo iper femminili. Accanto a questi, i maxi kaftani, presentati sia in versione stampata che tinta unita, si affermano come protagonisti della collezione, insieme agli iconici gonnelloni a pieghe, must- have del brand. A completare la proposta della stagione, si aggiungono look in vichy e a righe, che richiamano il fascino retrò delle estati mediterranee, esaltando ulteriormente lo spirito versatile e chic della nuova collezione.

Per esaltare l’accento francese di questa stagione, Alessandro collabora con il marchio territoriale Côte d’Azur del Comitato Nazionale del Turismo del governo francese, dedicando i suoi disegni ai luoghi più iconici della riviera. Questi scenari magici, che hanno reso la Francia celebre nel mondo, prendono vita in questa nuova proposta estiva: disegni di limoni mixati a righe e slogan “Côte d’Azur Côte d’Amur” si fondono armoniosamente nella collezione, celebrando la bellezza e il fascino del paese più romantico del mondo.

MFW, a Milano rivive l'atmsofera della Costa Azzurra

“Ho sempre amato le città della Costa Azzurra, da Cannes a Nizza fino a Saint-Tropez. Ci sono colori e atmosfere magiche che mi ricordano quelle siciliane. Unire due lingue, due culture, due paesi attraverso i disegni e l’amore è stato un’esperienza per me meravigliosa. Con il brand Côte d’Azur presentiamo sia in Italia che in Francia questa bellissima iniziativa. A Parigi, la collezione verrà esposta durante la settimana della moda presso il Department Store Samaritaine, celebrando l’amore nella sua forma più pura, senza limiti né confini” afferma Alessandro Enriquez.

In abbinamento ai look della nuova linea, il designer presenta la capsule Alessandro Enriquez x Spektre, un modello di occhiali da sole disponibile in tre varianti colore con una couvette che rimanda alle nuances iconiche francesi. La capsule è già in vendita sul sito dell’e-commerce di Spektre. In collezione anche i Fashion Hats, i cappelli di paglia intrecciati a mano in Italia magistralmente da Patrizia Fabri Hats come tributo al Made in Italy, ingrediente principale delle collezioni di Alessandro che dell’Italia ne ha fatto negli anni la sua fonte continua d’ispirazione.