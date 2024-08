"Mi Lindo Ecuador": entrano nel vivo le celebrazioni per la festa dell’Indipendenza dell’Ecuador

Domani, 9 agosto, dalle ore 18:00, entra nel vivo "Mi Lindo Ecuador", l’evento principale per commemorare il 215º anniversario del Primer Grito d’Indipendenza dell’Ecuador, che si concluderà domenica 11 agosto in via Gaetano Airaghi, 61, all'interno del Milano Latin Festival. Come ogni anno, il Milano Latin Festival diventa la casa degli ecuadoriani che vivono lontano dal loro Paese. Per l'edizione 2024, "Mi Lindo Ecuador", patrocinato dal Consolato Generale dell’Ecuador a Milano, ha triplicato gli eventi, offrendo un ricco calendario per valorizzare con maggiore enfasi e forza le tradizioni popolari, il folklore, l’arte, la gastronomia, la cultura e la musica ecuadoriana. La celebrazione prenderà il via domani, 9 agosto, al Salone delle Nazioni con l’inaugurazione della mostra d’arte "Colores de Mi Tierra", che vedrà protagonisti gli artisti ecuadoriani Boris Beliz, Lucy Escobedo, Narda Martinez e Rosa Arias, accompagnata dall’intervento musicale di Alejandro Ayuryu Yachaj Runa. All’evento sarà presente il Console Generale dell’Ecuador a Milano, Juan Carlos Castrillón e Fabio Messerotti, direttore del Festival.

Festa per l'indipendenza dell'Ecuador: un programma ricco di eventi

Il 10 agosto, giorno dell’Indipendenza dell’Ecuador, il programma prevede una serie di eventi sul palco principale della Ticketmaster Arena. La giornata inizierà con una solenne sfilata della bandiera nazionale dell’Ecuador, accompagnata dalle autorità ecuadoriane e italiane e dai gruppi folcloristici, seguita dall’intonazione degli inni nazionali dell’Ecuador e dell’Italia. Tra i presenti ci saranno l’Ambasciatore dell’Ecuador in Italia, Esteban Moscoso, il Console dell’Ecuador a Milano, Juan Carlos Castrillón, e Diana De Marchi, presidente della Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili del Comune di Milano.

Durante la serata, gli spettatori potranno godere di video culturali che metteranno in luce le bellezze paesaggistiche dell’Ecuador, oltre a esibizioni di diversi gruppi folcloristici, tra cui Kory Mallku, Sultana de los Andes, Marcando Huellas, Amigos de la Danza, Pregon Marimbero e Son y Alegria. La giornata sarà impreziosita dalle performance musicali degli artisti ecuadoriani Stalin Rodriguez, Antiari, Bryan Stefan, Giulia Pasión, Oscar Sanchez, Edison Ganna, Ashanti Escorza, Jim Marlon, Berioska e Karlos Xavier.

Le celebrazioni si concluderanno l’11 agosto con il Carnevale latinoamericano, in omaggio alla festa nazionale dell’Indipendenza dell’Ecuador. Questo evento darà visibilità ai carnevali più spettacolari dell’America Latina, inclusi quelli della Repubblica Dominicana, del Perù, delle Ande in Bolivia e delle Antille. Sarà un momento in cui le diverse identità latinoamericane si fonderanno, celebrando la vita con ritmi, sapori e colori. Sarà una festa per tutti, grandi e piccoli, con la partecipazione speciale dell’artista ecuadoriano Johann Vera, vincitore del premio Gaviota di Platino a Viña del Mar nel 2020.

Johann Vera

L’artista è nato a Guayaquil il 21 gennaio 1990. È noto per il suo stile unico che fonde pop latino, reggaeton e musica urbana. Dopo il debutto nel 2015 con "No Me Dejes", ha continuato a conquistare il pubblico con brani come "Te Quiero" e "Contigo". Tra le sue canzoni più recenti spiccano "Dile Que Te Vas", una traccia sul tema della separazione, e "Entre Tus Brazos", una ballata romantica. "Sin Ti" è un altro successo recente, riconosciuto per il suo ritmo contagioso e testo riflessivo. La musica di Vera, caratterizzata da testi emotivi e ritmi coinvolgenti, riflette la cultura e l'energia dell'Ecuador. Ha collaborato con importanti artisti latinoamericani, rafforzando la sua posizione nel settore musicale.

Ingresso Gratuito per la Comunità Ecuadoriana

Per i giorni 9, 10 e 11 agosto, l’ingresso sarà gratuito per tutti gli ecuadoriani che presenteranno un documento attestante la loro nazionalità in biglietteria. Un’iniziativa che il Milano Latin Festival promuove in occasione di ogni festa nazionale dei paesi latinoamericani, che sono l’anima del festival.

Promo scuole di ballo - OVER 40 - Area AAtzeco New

Scopri la nuova Area Azteco, con accesso alla piscina, aperta dal giovedì alla domenica con DJ set e animazione. Inoltre, abbiamo attivato una promozione speciale per le scuole di ballo e gli over 40. Gli iscritti possono accedere all'Area Festival e all'Area Azteco (esclusa l'area concerti) pagando solo 4 euro, presentando il tesseramento 2024 della loro scuola di ballo alla cassa. Anche gli over 40 pagano 4 euro tutta la sera mostrando un documento valido.

Promozione residenti

Ingresso gratuito tutti i giorni al Festival (no area concerti) per i residenti nei pressi del Milano Latin Festival nelle seguenti vie: Airgahi Gaetano, Arpino ( via privata ), Caio Mario, Caldera, Chiostergi Giuseppe, De Sica Vittoria, Di Vittorio Giuseppe, Ferri Enzo, piazza Giosia Monti, piazza Madonna della Provvidenza, Novara dal civico 363 al 385, Piccoli Fantasio, San Romanello, Tofano Sergio, Togni Darix, Capri, Budrio, Quinto Romano, Caldera, Diotti, Frigerio, Gervasini.

Info e biglietti

I biglietti sono disponibili su Ticketmaster.it e sarà comunque possibile acquistare i biglietti in biglietteria il giorno del concerto. Ticketmaster è l’unico rivenditore ufficiale dei biglietti per gli eventi del Milano Latin Festival. Qualsiasi SITO DIVERSO NON È AUTORIZZATO a tale rivendita, pertanto il Milano Latin Festival non si assume alcuna responsabilità per i disagi economici o organizzativi che potrà comportare l’eventuale acquisto di biglietti per i suoi concerti tramite canali diversi da quelli indicati. Vietato l’ingesso ai minori di 16 anni non accompagnati da un adulto.