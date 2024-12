MI'mpegno: Tessere Comunità, Costruire Speranza nel Cuore di Milano

Milano si è fermata per celebrare l'impegno sociale e culturale in una serata che ha trasformato il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia in un palcoscenico di storie straordinarie. L'evento di MI'mpegno, giunto alla dodicesima edizione, ha raccontato la città attraverso i volti e le esperienze di chi ogni giorno costruisce comunità. Tra i protagonisti istituzionali, oltre al premiato Fiorenzo Galli, spiccavano personalità come Elena Buscemi, Presidente del Consiglio Comunale di Milano, Alessandra Tripodi, Capo di Gabinetto della Prefettura, Domenico Piraina, Direttore Cultura del Comune, Francesco Montinaro, presidente di APPC Martesana, Marcella Caradonna, Presidente dell'Ordine dei Commercialisti, e Bruno Dapei, direttore di Wikimilano.



Al centro dell'attenzione davanti ad una platea di 250 persone Fiorenzo Galli, Direttore Generale del museo, insignito di una targa speciale per il suo instancabile lavoro di promozione scientifica e culturale. Il suo riconoscimento simboleggia la capacità di trasformare un'istituzione museale in un laboratorio vivente di conoscenza e innovazione.

Ferraro: "Costruire ponti di solidarietà e celebrare chi si fa seminatore di speranza"

Il presidente di MI'mpegno, Carmelo Ferraro, ha tratteggiato l'essenza dell'evento: costruire ponti di solidarietà, raccontare storie di impegno, celebrare chi ogni giorno si fa "seminatore di speranza". Un concetto che si è materializzato nei riconoscimenti a figure come Roberta Musi, la pittrice che ha narrato "Milano e la natura lombarda", e Giovanna Ferrante, premiata per il suo contributo letterario.

Significativo il focus sulla solidarietà internazionale, con Roksolana Kopaigora del Forum Donne Italia-Ucraina che ha ricevuto un riconoscimento speciale per il suo impegno. Accanto a lei, storie di impegno sociale come quella di Luigi Rossi di Pane Quotidiano, di Stefano Colombetti volontario Erga Omnes, e di Antonio Barbalinardo degli Amici di don Palazzolo.

La serata ha assunto i contorni di una vera e propria narrazione corale, dove arte, fotografia, musica e volontariato si sono intrecciati. Sergio Frezzolini, fotografo e narratore per immagini, Antonio Mazzei con il suo progetto "Arte e Musica Insieme", Fabio Romano con "Incontro e Presenza" hanno rappresentato altrettante sfumature dell'impegno civico milanese.

Costruire insieme un futuro che non spaventa

Non è mancato il momento conviviale in un'atmosfera di festa con musica e balli in allegria. Chiudendo la serata, Carmelo Ferraro ha lanciato un messaggio potente: "Dal Leonardo all'intelligenza artificiale, costruiamo insieme un futuro che non ci spaventa". Un monito che sintetizza la mission di MI'mpegno: trasformare la frammentazione urbana in un progetto condiviso di comunità. Un racconto di Milano che va oltre la retorica, fatto di incontri autentici, di persone che ogni giorno tessono relazioni, abbattono barriere, immaginano una città più umana e accogliente.