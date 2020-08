Miart, l'edizione 2020 sarà in forma digitale dal 10 al 13 settembre

L'edizione 2020 di Miart, fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano, si terrà in forma digitale dal 10 al 13 settembre 2020 in attesa del ritorno all'edizione fisica nel 2021. Quella di settembre sarà un’occasione di incontro virtuale che permetterà a galleristi e collezionisti di tutto il mondo di vivere diversamente la fiera con il lancio di nuovi strumenti digitali. La decisione è stata presa in stretta consultazione con galleristi, collezionisti, partner ed esperti e nasce da un’attenta valutazione di tutte le possibili soluzioni alternative. L’appuntamento di settembre sarà a disposizione dei galleristi e degli operatori, con nuove opportunità di promozione e business attraverso una chat per la contrattazione diretta con i collezionisti. Nella piattaforma digitale saranno anche presenti gli appuntamenti della ArtWeek del Comune di Milano, che si svolgerà dal 7 al 13 settembre.