Migranti: favorivano clandestini, arresti in Liguria e Lombardia



I militari del nucleo operativo e radiomobile del comando dei Carabinieri di Alassio (SV) hanno eseguito in Liguria e Lombardia sei ordinanze di custodia cautelare emesse dal GiP del Tribunale di Savona, perquisizioni e sequestri nei confronti di cittadini italiani e marocchini responsabili, a vario titolo, di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e falso materiale e ideologico in atti pubblici.



L'operazione e' scattata al termine di una meticolosa attivita' investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Savona, e ha permesso di smantellare un sodalizio criminale che, dietro compenso in denaro, favoriva l'immigrazione di cittadini stranieri in Italia mediante la presentazione di comunicazioni di ospitalita', come anche di residenze fittizie, per l'ottenimento di permessi di soggiorno e documenti di abilitazione di guida.