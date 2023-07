Milan pronto a comprare l'area per i parcheggi a San Donato

Una grande area è in vendita a San Donato. I rumors la collocano più verso San Giuliano, prendendo a direttrice la via Emilia. I bene informati sono sicuri che è un'area assolutamente interessante. La motivazione? Ormai il Milan ha rinunciato sia a Milano, in questa ridda di voci che ha trasformato la questione della demolizione o ristrutturazione di San Siro in una telenovela di serie B, sia all'idea di uno stadio insieme all'Inter. E quindi, a metà giugno è stato firmato l'accordo con Sportlifecity, proprietaria dell'area, sul quale però - come ha evidenziato il Fatto Quotidiano - ci sono molti dubbi. Il rumor che gira è che stia per arrivare a compimento anche un accordo preliminare per l'area vicina, dove dovrebbero sorgere i parcheggi, indispensabili al progetto rossonero. Di chi sarebbe quell'area? Pare proprio dell'Eni, che a San Donato - con Metanopoli - da sempre è proprietaria di molte aree.