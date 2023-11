Milan-PSG, massima allerta a Milano per raduno dei tifosi

In vista della partita di Champions in programma stasera allo stadio Meazza, a Milano, tra Milan e Paris Saint Germain, sono stati già disposti controlli rafforzati, da parte della questura di Milano, per evitare nuovi scontri. Sotto stretta osservazione, da parte delle forze dell'ordine, i maggiori luoghi di aggregazione tra parchi e piazze. Nel pomeriggio vi sarà una ulteriore intensificazione dei controlli in zona stadio e ai Navigli. §

Due genti feriti, un arresto e 73 francesi identificati dalla polizia

Nella notte, proprio in zona Navigli, si sono registrati violenti scontri tra gli ultras delle due squadre: un 'agguato' dei supporter rossoneri nei confronti dei francesi. Il bilancio è di un accoltellato grave - un parigino di 34 anni - due agenti feriti, un arresto e 73 francesi identificati dalla polizia.