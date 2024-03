A Brera presentazione del libro "Il ribelle della moda" di Giorgio Correggiari

Oggi all’Accademia di Brera sarà presentato il libro di Giorgio Correggiari dal titolo “Il ribelle della moda”. Un libro che ricostruisce l’originale figura di uno stilista magnetico e solare, geniale e irrequieto. Grazie a una complessa storia fatta di immagini, saggi e testimonianze, il volume nato da un progetto di Lamberto Correggiari, fratello, artista e complice, illustra la scena culturale degli ultimi cinquant’anni di cui Giorgio Correggiari è stato uno dei protagonisti assoluti.

Il libro racchiude testi e testimonianze di un importante gruppo di ricerca composto da Massimiliano Benedetti, Gilda Bojardi, Mario Boselli, Maria Canella, Ornella Cirillo, Giovanni Maria Conti, Mattia Correggiari, Leo Fabrizio, Aldo Fallai, Giusi Ferré, Eleonora Fiorani, Kazunori Iwakura, Marinella Jacini, Flavio Lucchini e Gisella Borioli, Roberto Manoelli, Federico Marchetti, Enrica Massei, Kennari Miura, Giuseppe Mondani, Dario Murri, Raffaele e Riccardo Pascucci, Davide Rampello, Débora Russi Frasquete, Donata Sartorio, Nanni Strada, Armando Tschang, Alessandra Vaccari.

Lamberto Correggiari: "Un messaggio corale per i giovani"

“È stata un’impresa difficile trasmettere la sua opera in un solo libro, ma, grazie alle preziose interpretazioni di ogni partecipante, siamo riusciti a dare un messaggio corale ai giovani. Ancora oggi i suoi allievi e collaboratori gli sono grati e lo considerano un vero Maestro. L’augurio che questo libro sia l’incentivo per nuove ricerche, nello spirito di Giorgio che ha sempre spronato i giovani ad abbattere gli steccati e ad immaginare un rilancio culturale basato sulla capacità di far vivere le idee”, commenta Lamberto Correggiari.