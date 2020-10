Acerbis presenta Sinestesia, il film di Lorenzo Gironi per la Nuova Collezione

Un video emozionante realizzato da Lorenzo Gironi per presentare in maniera inedita la nuova collezione di un pezzo della storia dell’arredamento italiano: Acerbis. L’azienda, che copie 150 anni, si rinnova e scommette su due nuovi giovani e innovativi direttori creativi, Francesco Meda (milanese classe 1984) e David Lopez Quincoces (madrileno classe 1980). Il duo ha pescato dagli archivi e dai modelli di successo della maison rivisitandoli in chiave moderna. Per raccontare al grande pubblico questa metamorfosi è stato chiamato il maestro Lorenzo Gironi che ne ha fatto un film dal nome “Sinestesia”. Il video ricorda la vita segreta degli oggetti con percezioni sensoriali rese con delicatezza, in cui l'impatto di ciascun design va ben oltre l'arredamento, apparentemente statico, che si trova davanti a noi.

Sinestesia evoca lo spirito dei design di Acerbis, svelando accordi inaspettati ma viscerali, esistenti tra gli oggetti e le sensazioni delle forme, dei colori e dei suoni: il tintinnio metallico del pellet che rimbalza dal feltro con scanalature; la leggerezza esagerata di una tuta che si gonfia in maniera inverosimile; il rigore linearmente compresso di un uovo che sfonda la sua affettatrice.

Tratti dagli archivi di Acerbis, tutti i design sono stati ripensati per l'epoca contemporanea dai Direttori creativi Francesco Meda e David Lopez Quincoces. Per cogliere il senso delle creazioni di Acerbis, Sinestesia mostra l'unione della loro progettazione all'avanguardia, della loro intramontabile modernità con l'impatto dei nuovi colori, materiali e dimensioni di ciascun design innovativo.

Sinestesia è stato girato interamente su una pellicola di 16mm e realizzato manualmente senza l'uso di filtri o effetti digitali per raccontare al meglio le radici pluridecennali di questi design visionari, utilizzando lo stesso linguaggio intuitivo e astratto delle creazioni stesse, proiettando un'armonia stratificata tra il loro passato e il momento attuale, con uno sguardo al futuro. Le creazioni - vere icone del periodo in cui sono state concepite da alcuni dei migliori designer dell'epoca - divengono oggi codici per decifrare le idee e le emozioni del vivere moderno.