Alviero Martini 1A Classe scende in campo con il Basket Femminile di Milano

Alviero Martini 1A Classe scende in campo con il Basket Femminile Milano

Un vento di passione soffia su Milano, dirigendosi verso la pallacanestro femminile. Alviero Martini 1A Classe, noto per la sua iconica Mappa Geo, ha deciso di andare oltre le passerelle diventando lo Sponsor principale della Prima Squadra di Basket femminile di Milano. Nasce così la "1A Classe BFM", una collaborazione che durerà per le prossime due stagioni.

Questa partnership non rappresenta solo un impegno economico, ma una vera e propria dichiarazione d'amore per lo sport e per le donne. In un contesto in cui lo sport femminile fatica spesso a trovare visibilità, Alviero Martini 1A Classe ha deciso di mettere al centro le atlete della BFM, condividendo i valori di crescita personale, fiducia in sé stesse e determinazione.

Lo sport femminile come terreno di crescita

Dietro questo accordo si celano storie di giovani donne che si allenano giorno dopo giorno per superare i propri limiti. Il presidente di Basket Femminile Milano, Pietro Casati, sottolinea che questa non è solo una sponsorizzazione, ma un vero stimolo per le ragazze: «Abbiamo spiegato alle nostre atlete che il logo "1A CLASSE" sulle loro maglie rappresenta molto più di un marchio: è la condivisione di un percorso, di valori e di una visione che mette al centro la forza delle donne».

Moda e sport: un incontro di mondi

Per Alviero Martini 1A Classe, da sempre impegnato a valorizzare l'eleganza femminile con i suoi accessori e capi d'abbigliamento, questa collaborazione è un'occasione per promuovere concretamente il talento femminile, sia nella moda che nello sport. Con questa partnership, l'azienda si propone di supportare le giovani atlete nel loro percorso di crescita, non solo come sportive, ma anche come donne sicure di sé, pronte a conquistare il loro spazio nel mondo.

Un futuro di sogni e ambizioni

L'entusiasmo è palpabile sia in casa BFM che negli uffici di Alviero Martini 1A Classe. Da entrambe le parti c’è la volontà di costruire un futuro in cui lo sport femminile riceva l'attenzione che merita e dove le giovani donne possano brillare, con la stessa forza con cui la moda di Alviero Martini fa sognare chi la indossa.

«Questa collaborazione – conclude Casati – ci spinge a guardare avanti con speranza e determinazione. Sappiamo che insieme possiamo fare la differenza, non solo sul campo, ma anche nella vita delle nostre ragazze». Con il logo 1A Classe sul cuore, le atlete saranno pronte a raggiungere traguardi sempre più alti.