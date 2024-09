Bellezza senza tempo: Garatti lancia la nuova campagna mondiale con Bianca Balti

Il prestigioso marchio di Alta Gioielleria Garatti svela la sua nuova campagna internazionale, che vede protagonista l’iconica modella italiana Bianca Balti. Lanciata a Milano, la campagna segna una tappa fondamentale per il brand, leader mondiale nella creazione di gioielli realizzati con diamanti rari, grazie alla collaborazione con il celebre fotografo Giampaolo Sgura, che ha diretto e firmato l’intero progetto. Le immagini, raffinate e suggestive, sono un gioco di luci e ombre che valorizza la semplicità eterea di Bianca Balti e l'eleganza senza tempo dei gioielli Garatti.

Un omaggio all’arte e alla bellezza: le collezioni Garatti

La campagna, che sarà esposta per le strade di Milano, rappresenta l’anima delle collezioni più iconiche della Maison. Tra queste spicca la linea Domino, caratterizzata da un accostamento armonico di smeraldi purissimi e pavé di diamanti bianchi, che crea un affascinante contrasto di geometrie. Un altro gioiello della campagna è la collezione Akoya Rose, in cui delicate rose d’oro rosa si fondono con le rare e preziose perle Akoya, provenienti dal Giappone. Infine, la collezione Venezia si distingue per il suo design ispirato ai chandelier veneziani, con gioielli che sembrano vere e proprie opere d’arte in miniatura, capaci di avvolgere il corpo in una sofisticata eleganza?

Il dominio globale sui diamanti rari

Dal suo debutto nel 2018, Garatti ha costruito un impero nell'industria della gioielleria di lusso. Oggi, la Maison controlla il 60% dei diamanti verdi disponibili sulla Terra e oltre il 90% di quelli presenti sul mercato, possedendo inoltre alcuni tra i più rari diamanti rossi al mondo. Questo successo è dovuto non solo alla rarità delle gemme, ma anche all’eccellenza artigianale con cui sono lavorate. Nei laboratori Garatti, ogni pietra viene incastonata con meticolosità, dando vita a creazioni uniche, curate in ogni dettaglio.

Milano accoglie il primo atelier Garatti

Oltre alla campagna, Garatti ha recentemente inaugurato il suo primo Atelier nel cuore di Milano, in Piazza Cadorna. Questo esclusivo spazio rappresenta un nuovo capitolo per la Maison, offrendo ai clienti un’esperienza personalizzata in cui possono seguire da vicino tutte le fasi della realizzazione di gioielli su misura.

Impegno etico e sostenibilità

In un mondo sempre più attento all’etica e alla sostenibilità, Garatti si distingue anche per il suo impegno in questo campo. Le pietre preziose utilizzate nelle sue collezioni provengono da fonti sicure e certificate attraverso il Kimberly Process, che garantisce che i diamanti non provengano da zone di conflitto. Questa attenzione ai dettagli, insieme alla creatività e alla rarità delle pietre, ha reso Garatti uno dei marchi più apprezzati dalle famiglie reali e dalle celebrità internazionali.