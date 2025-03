Bistrot Duomo a Brescia: l'eccellenza del gusto tra tradizione e innovazione

Nel cuore storico di Brescia, nella suggestiva Piazza Paolo VI di Brescia c’è il Bistrot Duomo, un locale raffinato che coniuga tradizione e innovazione in un ambiente elegante e accogliente. Con una posizione privilegiata di fronte al Duomo, il bistrot offre un'esperienza gastronomica unica, adatta a qualsiasi momento della giornata, dalla colazione fino all'aperitivo serale, senza dimenticare i momenti conviviali della cena. La chef Cristina Campisi e il mixologist Massimiliano De Vita guidano questo spazio con una filosofia culinaria che valorizza materie prime di qualità e accostamenti creativi, offrendo un menù che spazia dai piatti iconici della tradizione bresciana a creazioni innovative. La carta dei vini, curata con attenzione, propone etichette selezionate tra le migliori produzioni italiane e internazionali, perfette per accompagnare ogni portata e rendere l'esperienza al Bistrot Duomo un vero viaggio nei sapori autentici.

Un menù che esalta i sapori

Il menù del Bistrot Duomo è un vero viaggio gastronomico attraverso la tradizione e l'innovazione, con una selezione di piatti pensati per esaltare i sapori autentici e offrire un’esperienza di gusto raffinata. Tra le specialità della casa spicca la Tartare di Fassona al coltello, condita alla francese e servita con puntarelle, uovo pochè e salsa tartara, un piatto che esalta la qualità della carne con abbinamenti delicati e sofisticati. Per gli amanti del pesce, il Sashimi di Ricciola aromatizzato alla vaniglia con polvere di lamponi e lime offre un perfetto equilibrio tra freschezza e aromi fruttati.

Tra i primi piatti, gli Gnocchi di patate viola fatti in casa con mazzancolle e stracciatella sono un connubio perfetto tra morbidezza e sapori decisi, mentre il Risotto Carnaroli alla milanese con ossobuco, midollo e fondo bruno, è una celebrazione della tradizione lombarda in chiave elegante. Non mancano piatti iconici della cucina bresciana come i Casoncelli alla bresciana con burro di malga e salvia croccante, preparati con una ricetta autentica che valorizza gli ingredienti locali.

I secondi piatti spaziano tra terra e mare, con proposte come il Manzo di Rovato all’olio con patate al forno e crostone di polenta arrosto, una specialità della tradizione che conquista per il suo gusto avvolgente. Per chi predilige i sapori intensi, la Tagliata di Scottona con patate schiacciate, fagiolini e salsa tartara rappresenta una scelta eccellente, mentre il Polpo alla Galiziana con crema di patate alla paprika e chips di patate viola offre un’alternativa più raffinata e creativa.

La proposta si arricchisce con una selezione di taglieri pensati per essere condivisi, come la Selezione di salumi e formaggi con giardiniera e marmellata di cipolle, che include prelibatezze come il crudo di maiale pesante friulano stagionato 24 mesi, il capocollo di manzetta prussiana e il lardo di Patanegra, affiancati da formaggi pregiati come il Bagòss della Valsabbia e lo Strachitunt della Val Taleggio DOP.

La carta dei vini: un viaggio tra le eccellenze enologiche

Un’esperienza gastronomica di alto livello non può prescindere da una carta dei vini ricercata e curata nei minimi dettagli. Al Bistrot Duomo, la selezione enologica è stata pensata per offrire il meglio delle produzioni italiane e internazionali, con etichette capaci di accompagnare ogni portata esaltandone i sapori.

Tra i rossi spiccano eccellenze come il Barolo La Foia DOCG e il Brunello di Montalcino Casisano, vini corposi e strutturati perfetti per accompagnare piatti di carne come il Denver Steak di Mazurya o le Costicine di maiale cotte a bassa temperatura in salsa BBQ. Per chi predilige vini più eleganti e aromatici, il Pinot Noir Toscana di Podere Concori e il Gaiun Martinenga Barbaresco offrono note raffinate e avvolgenti.

La selezione di bianchi include il Lugana Ballino, dal profilo fresco e minerale, ideale in abbinamento con il Filetto di Branzino con crema di sedano rapa e salsa mediterranea, e l’Arboreus 2018 di Paolo Bea, un trebbiano di grande personalità perfetto con piatti più delicati. Per gli amanti delle bollicine, la carta propone una ricca scelta di Franciacorta, come il Ronco Calino Brut e il prestigioso Ca' del Bosco Cuvée Prestige Extra Brut, oltre a Champagne di livello come il Perrier-Jouët Grand Brut e il Louis Roederer Cristal 2006.

Un'esperienza da vivere

Oltre alla qualità della cucina e alla selezione dei vini, il Bistrot Duomo si distingue per l’atmosfera accogliente e il servizio attento. È il luogo ideale per una colazione raffinata, un pranzo di lavoro o una cena speciale, ma anche per un aperitivo in una delle piazze più suggestive di Brescia. Con la sua offerta gastronomica ricercata e la passione per l’eccellenza, il Bistrot Duomo è una tappa imperdibile per chiunque desideri vivere un’esperienza di gusto e convivialità nel cuore della città.