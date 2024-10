Ciclismo. Premio Torriani 2024: Elvio Chiatellino tra i premiati per la sua dedizione al ciclismo

Il 26° Premio Internazionale Vincenzo Torriani si terrà venerdì 11 ottobre 2024 presso il Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo, una location emblematica per tutti gli appassionati di ciclismo. Tra i protagonisti di questa edizione Elvio Chiatellino, imprenditore pinerolese e grande amante del ciclismo, che riceverà il prestigioso riconoscimento insieme ad altre importanti figure del mondo delle due ruote.

Il Premio Torriani, istituito nel 1998, celebra ogni anno coloro che contribuiscono a mantenere viva la passione per il ciclismo, attraverso il loro impegno e la promozione dei valori di questo sport. Elvio Chiatellino, noto per il suo ruolo nel settore socio-sanitario, è stato anche una figura chiave nel portare eventi ciclistici internazionali nella sua città natale, Pinerolo.

Chiatellino: un orgoglio per Pinerolo

Raggiunto nella sua Pinerolo, Chiatellino ha espresso ad affaritaliani.it il suo entusiasmo per questo riconoscimento: "Sono estremamente onorato di aver ricevuto questo premio dalla famiglia Torriani, che rappresenta molto per il ciclismo. Questo riconoscimento è attribuito a personalità che fanno davvero qualcosa di concreto per questo sport. Ho organizzato quattro tappe del Giro d'Italia, due tappe del Tour de France e una del Tour d’Italia giovanile, tutte a Pinerolo. Questo ha dato alla città una visibilità non solo nazionale, ma anche internazionale."

Grazie alla sua passione e al suo impegno, Pinerolo è diventata così una città di riferimento del ciclismo mondiale. Un risultato questo, che Chiatellino intende continuare a perseguire anche in futuro. "La voglia c’è, perché ho una grande passione per il ciclismo. Vedremo di riuscire a portare altre manifestazioni internazionali a Pinerolo nei prossimi anni, gestendo il tutto con calma e determinazione."

Una cerimonia speciale e un palmarès di eccellenza al Premio Torriani

La cerimonia di premiazione, che si svolgerà appunto al Ghisallo, avrà un significato speciale per Chiatellino, il quale ha sottolineato l’importanza simbolica del luogo: "Il Ghisallo è un museo, ma anche una salita iconica dove campioni come Coppi hanno fatto la storia. Fiorenzo Magni, dopo una carriera straordinaria, ha dedicato i suoi sforzi alla costruzione di questo museo, che oggi rappresenta uno dei simboli più importanti del ciclismo italiano."

Accanto a Elvio Chiatellino, il Premio Torriani 2024 vedrà tra i premiati anche Maurizio Fondriest, campione del mondo nel 1988, e Gianfranco Josti, stimato giornalista sportivo, mentre il “Cuore d’Argento” andrà a Morena Tartagni, una delle pioniere del ciclismo femminile italiano.

Il riconoscimento di Elvio Chiatellino non è solo un tributo alla sua carriera imprenditoriale, ma anche alla sua dedizione e amore per il ciclismo. La sua visione non si ferma qui, poiché il suo obiettivo resta quello di continuare a fare della sua amata un centro nevralgico per il ciclismo internazionale, portando eventi di prestigio e promuovendo i valori di questo sport che tanto ama.