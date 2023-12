Cinque idee last minute per il regalo natalizio

Ecco cinque idee regalo dell'ultimo minuto per gli indecisi che non sanno cosa regalare a Natale.

Gli angeli di Roberto Giannotti

Un ciondolo dell’alfabeto degli angeli di Roberto Giannotti dove le lettere sono incastonate nelle sagome degli angeli tra argento, argento rosato e zirconi bianchi per impreziosire i ciondoli delle feste.

Bottletop

un regalo per chi ha un’anima “green”:una borsetta per lei o un braccialetto per lui. Bottletop è un brand che nasce per promuovere la sostenibilità e il rispetto dell’ambiente. I suoi prodotti sono infatti tutti realizzati con materiale di scarto e plastica reciclata.

Saluti e Baci Stroili

un ciondolo della capsule “Saluti e Baci”di Stroili per un omaggio all’Italia e alle sue bellezze. Il tutto racchiuso in piccoli charms-icona, dalla torre di Pisa alla Gondola di Venezia. Una nuova collezione di pendenti made in Italy, disponibile in 80 gioiellerie e online

Mojito sneakers by Scarpa

Per chi ama la montagna, la sneakers tecnica modello Mojito, prodotto iconico del brand Scarpa realizzata con materiali riciclati e parte del progetto sostenibile SCARPA Life-Re Shoes.

Libro le regole del gioco

Un libro affascinante sui segreti dello 007 più famoso d’Italia, Marco Mancini. Questo volume, edito da Rizzoli, racconta una storia d’Italia inedita, raccontata da chi ha vissuto in trincea il grande gioco dei servizi segreti internazionali, dedicando ogni energia a sventare attentati e impedire conflitti. Perché sono tante le guerre che Mancini ha combattuto per proteggere gli italiani da rischi ben peggiori. Alcune di queste attività sono giunte alla ribalta della cronaca, altre, come il sequestro di Abu Omar, sono ancora misteriosamente coperte dal segreto di Stato.