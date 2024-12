Da Milano a Tirana: Philipp Plein ridisegna il lusso globale

Da Milano, capitale indiscussa della moda e del design, a Tirana, città in piena evoluzione e centro pulsante di nuove opportunità: il percorso di Philipp Plein si arricchisce di una nuova tappa che promette di ridefinire i confini del lusso internazionale. La recente partnership siglata tra il celebre stilista e il gruppo immobiliare albanese X One LLC rappresenta un momento cruciale per il mondo dell’ospitalità e dell’intrattenimento di alto livello.

Philipp Plein, noto per il suo approccio audace e innovativo, ha costruito un impero che va oltre la moda, abbracciando lo stile di vita come esperienza completa. Con questo nuovo progetto, il suo marchio entra in una nuova dimensione, portando i suoi format esclusivi di ospitalità e intrattenimento nel cuore di Tirana. Al centro di questa collaborazione si trova il Grand Park Skyline, un ambizioso complesso progettato dall’architetto svizzero Valerio Olgiati, destinato a trasformare per sempre lo skyline della capitale albanese.

Questo edificio iconico ospiterà The Plein Hotel, un albergo di lusso con almeno 150 camere, affiancato da 100 serviced apartments pensati per soddisfare le esigenze di una clientela esclusiva. Ma non si tratta solo di accoglienza: il progetto prevede anche spazi dedicati all’intrattenimento e alla ristorazione, con la creazione di un lounge bar, un ristorante innovativo e un beach club, tutti firmati dal brand Plein. Ogni ambiente sarà un’estensione del DNA del marchio, con un design che combina eleganza, innovazione e una cura minuziosa dei dettagli, in perfetta sintonia con lo stile audace che ha reso famoso Philipp Plein.

La scelta di Tirana come location per questo progetto non è casuale. La città sta vivendo una fase di grande trasformazione urbanistica e culturale, affermandosi come un polo di interesse nel Mediterraneo. Il Grand Park Skyline si inserisce in questo contesto come simbolo di rinascita e modernità, attirando un pubblico internazionale in cerca di esperienze uniche. La visione di Philipp Plein, unita alla determinazione di X One LLC, promette di trasformare Tirana in una destinazione chiave per il lusso globale.

L’intero progetto riflette un approccio visionario che unisce la tradizione italiana del design, rappresentata da Plein e dal suo team creativo, con l’ambizione di X One di posizionarsi come leader nel mercato albanese dell’ospitalità di lusso. Questa sinergia è resa ancora più forte dall’intervento di Carmine Rotondaro, business advisor di Plein, che ha giocato un ruolo centrale nel negoziare e strutturare l’accordo. Rotondaro ha sottolineato come questo progetto rappresenti una pietra miliare per il brand, destinata a consolidare la sua presenza in nuovi mercati e settori.

Per Philipp Plein, questa iniziativa non è solo una nuova avventura imprenditoriale, ma un’occasione per portare il suo marchio in una dimensione ancora più esclusiva. “Siamo entusiasti di lavorare su un progetto così unico, che incarna perfettamente la nostra visione del lusso e del lifestyle,” ha dichiarato lo stilista. La sua dedizione personale al design degli interni del Grand Park Skyline testimonia l’impegno nel garantire che ogni dettaglio rifletta l’essenza del marchio.

Anche Ylli Ujka, amministratore delegato di X One, ha espresso grande entusiasmo per questa collaborazione. “Siamo orgogliosi di lavorare con un marchio come Philipp Plein, che rappresenta l’eccellenza nel lusso contemporaneo. Questo progetto segna un punto di svolta per Tirana e per il nostro mercato, e siamo certi che lascerà un segno indelebile.”

Con un’apertura prevista per il 2030, il Grand Park Skyline non sarà semplicemente un complesso residenziale di lusso, ma un manifesto del lifestyle contemporaneo. Questo progetto rappresenta un modello scalabile, concepito per essere replicato in altre città e Paesi, consolidando il marchio Plein come leader nel settore dell’ospitalità e dell’intrattenimento di alta gamma.