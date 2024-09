Debutto total look per Autentica504 alla Milano Fashion Week

Il brand di accessori di lusso Made in Italy Autentica504, noto per le sue iconiche Mini Bag dalle forme cubiche e dai colori vivaci, si prepara a fare il suo debutto nel mondo dell'abbigliamento con la collezione “RESORT” womenswear primavera-estate 2025. L’evento di lancio avverrà durante la Milano Moda Donna, con uno special event che si terrà martedì 17 settembre presso la boutique La Tenda in via Solferino 10, nel cuore di Brera.

Combinare capi essenziali e intercambiabili con borse che si fondono perfettamente

Questa nuova linea segna una tappa importante per il brand, che punta a offrire un total look che combina capi essenziali e intercambiabili con borse che si fondono perfettamente. "Lanciamo la nostra prima linea di abbigliamento per offrire un look completo: un concetto di abbigliamento – capi intercambiabili ed essenziali – e borse che si parlano e si legano perfettamente", spiega Donata Ceccarelli, founder di Autentica504. "Abbiamo scelto La Tenda perché rappresenta uno dei punti di riferimento della moda milanese, uno spazio che riflette un'idea di femminilità forte, coerente con i valori estetici del nostro brand".

L’allestimento dell'evento sarà un omaggio alla tradizione napoletana, in un dialogo creativo tra Napoli e Milano. Ogni dettaglio dell’esposizione richiamerà le radici partenopee del brand, creando un’esperienza unica per il pubblico. L'appuntamento è fissato per martedì 17 settembre, alle ore 18:00, presso La Tenda, in via Solferino 10, Milano.