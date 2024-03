Donne, non pupe. La moda di Carmela Comes contro la violenza di genere

Si è conclusa pochi giorni fa la seconda edizione di Milano Set Mediterraneo | donne, NON pupe, nello storico Palazzo Bovara di Corso di Porta Venezia. Un’immersione suggestiva nella Puglia del territorio, dell’alto artigianato, dell’enogastronomia, culminato con la sfilata di abiti da sposa della designer Carmela Comes.

Scintilla concettuale e focus di tutta la manifestazione nascono dalla sensibilità di Carmela Comes, founder del brand di abiti da sposa di alta sartoria Carmela Comes Sposa. È lei che con grande senso artistico e umano ha concepito il suo lavoro artigiano e stilistico anche attraverso un impegno sociale verso il mondo femminile: da qui la denominazione Milano Set Mediterraneo | donne, NON pupe.

Hanno sfilato abiti magnifici dove la leggerezza delle sete ha donato movimenti armonici agli strascichi e alle maniche trasparenti che scivolavano sinuose. I corpetti che definiscono la silhouette femminile si sono alternati a scelte stilistiche che esaltano la schiena nuda. Una collezione elegante e preziosa dove la donna si fa principessa, nel giorno del sì.

Le pupe-scultura di Passerella Mediterranea a Lattuada e Capasa

Le pupe-scultura, simbolo di Passerella Mediterranea, l’edizione pugliese e Milano Set mediterraneo, sono state consegnate, come riconoscimento per l’impegno attraverso il proprio ruolo istituzionale a sostegno delle donne e contro la violenza di genere, a Elena Lattuada, delegata del Sindaco di Milano alle Pari Opportunità di Genere e a Carlo Capasa, Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana.

Suggestione, commozione e bellezza hanno caratterizzato gli scatti della mostra fotografica Trame di Donne – a cura dell’associazione nazionale Donne Fotografe. Una narrazione per immagini delle donne, delle trame delle loro vite e del loro lavoro.

Alto artigiano pugliese protagonista di Milano Set Mediterraneo | donne, NON pupe

L’edizione 2024 di Milano Set Mediterraneo | donne, NON pupe si è caratterizzata, inoltre, per la presenza dell’alto artigianato pugliese con la degustazione di Primitivo del territorio di Manduria, delle luminarie tipiche, in un tripudio scenografico di fiori coltivati nel comprensorio di Terlizzi, delle bellezze naturalistiche e della vocazione turistica di Porto Cesareo senza dimenticare l’incontro concettuale delle pupe - sculture in ceramica di Grottaglie tra le suggestive note della Taranta.