Fiera Milano: al via Homi Fashion&Jewels 2020. FOTO

Fiera Milano: al via Homi Fashion&Jewels 2020

Prende il via oggi e fino a martedì 22 settembre in Fiera Milano, HOMI Fashion&Jewels Exhibition, il salone internazionale e unico evento dedicato completamente all'accessorio moda, al bijoux e al gioiello trendy.

Creatività, business, sicurezza e soprattutto futuro sono i concetti chiave di questa edizione che segna un nuovo inizio per tutto il comparto. Sono ben 172 (di cui il 24% esteri) i brand che espongono nel salone-evento come simbolo di un nuovo inizio.

Il salone internazionale si è anche stretto al fianco di micro, piccole e medie aziende per dare visibilità e valore alle officine artigiane, ai designer, alle nuove generazioni di maker che costituiscono la vera ricchezza della lunga tradizione creativa e manifatturiera italiana, fatta di innovazione, unicità e ricerca.

Cosi la mostra può contare su un‘offerta diversificata, concentrata su design e artigianalità, intesa proprio come savoir faire tipicamente Made in Italy: l’esclusività e progetti non seriali, la cura e la qualità delle lavorazioni e l’attenzione alla sostenibilità.

Al centro di questa edizione la nuova community digitale Fiera Milano Platform dedicata a espositori, visitatori, buyer, giornalisti, blogger e opinion leader, che offre l’opportunità a ogni azienda di rimanere al passo con i cambiamenti dettati dall'online, entrando a far parte di un ecosistema sano e tecnologico, fondato sui valori del business. Una trasformazione del salone in ottica phigital, per rendere più agevole l’interazione tra compratori e aziende con un sistema di servizi dedicati.

Si continua poi con la riconferma di #IAMTHEMAKER, il progetto che da due edizioni dà voce ai makers presentando le loro creazioni, raccontandone le storie, mostrando la loro versatile professionalità in un’ideale celebrazione di art&craft che arriva nel centro del processo inventivo e lo racconta in maniera interattiva.

Tra i nuovi progetti in questo ambito #BEFASHIONANDJEWELS, una community dedicata a tutti gli stakeholder del settore, con un focus particolare riservato agli espositori e alle loro creazioni.

Al suo debutto, invece, #IOCISONO, un progetto social che celebra, idealmente, espositori e buyer che prenderanno parte a questa edizione della kermesse immettendoli in una social community fatta di storie condivise che andranno a costruire, tutte insieme, l’anima vitale della manifestazione, sia sui singoli canali che nella sezione creata ad hoc sul sito di HOMI.