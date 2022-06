Food, il miglior ristorante di Bormio 2022? E' MARY&CO



Krystel Lowell per Affaritaliani.it Milano

In pieno centro a Bormio, in Alta Valtellina, per chi è alla ricerca della tipica cucina popolare valtellinese e lombarda c’è un delizioso localino, il “Mary&Co£, dove Mariangela Romani e Marco Bergamaschi accolgono i loro ospiti in un ambiente davvero unico e ricercato. Pochi tavoli per un’esperienza culinaria che si è meritata la nostra recensione come miglior ristorante di Bormio per il 2022.

MARY&CO, scelta accurata delle materie prime

Il segreto è senz’altro la scelta accurata delle materie prime, stagionali e rigorosamente a chilometro zero, unite alla maestria e al talento di chef Bergamaschi che sceglie per i suoi piatti cotture lunghe e a fuoco basso. Il pane, delizioso, è fatto a mano usando principalmente le farine tipiche. Per iniziare fantastico il tagliere con i salumi tipici con aggiunta anche di quelli da fuori regione o i formaggi di alpe giovani o stagionati che ben si adattano ai palati più raffinati Tra i piatti imperdibili ci sono i pizzoccheri - tra i migliori della Valle - il violino di capra disossato con la cicoria della Reit - la montagna che sovrasta la località valtellinese- il castrato al forno all’antica, le tagliatelle al ragù di coniglio, la selvaggina, l’agnellone di pecora bergamasca ai funghi porcini con polenta servita nel lavècc, una pentola ottenuta dalla pietra ollare, una formazione rocciosa di colore verde opaco tipica della vicina Valmalenco. Tra i dolci, squisiti i profiterol, il sorbetto nord e sud o la panigada di fiori di sambuco e il limone biologico della Costiera Amalfitana.

MARY&CO, vini del territorio che si abbinano con i piatti locali

Per quanto riguarda i vini, invece, la sommelier Mary saprà consigliarvi al meglio. Noi abbiamo provato il blasonato “5 stelle” di Nino Negri – una garanzia – e il Valtellina Superiore Riserva 2013 – davvero ottimo - della cantina ARPEPE. Una cantina di alto livello, quella di Mary&CO, fatta di vini di piccoli produttori di qualità riconosciuta, che – racconta Mary - “si concentra sull’Italia settentrionale perché è la macro-area in cui siamo collocati e quella in cui vengono prodotti i vini che vengono da sempre consumati nel nostro territorio. Sono i vini più vicini alla nostra sensibilità e cultura e che meglio si abbinano con la nostra cucina”.

Per un pranzo veloce c’è invece l’offerta del bistrot fatta di semplici piatti popolari ma non meno deliziosi di quelli nella carta del ristorante.

Mary&Co - Via Massimo Longa 5, Bormio - Telefono: 0342 910864. www.maryandco.it

Consigliata la prenotazione.