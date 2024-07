Giardino Cordusio: nel cuore di Milano un nuovo concept per il cocktail di lusso

Sunset Hospitality Group, azienda leader nella proposta di esperienze uniche nel settore dell’ospitalità in tutto il mondo, annuncia l’esclusiva apertura in Italia, nel centro di Milano, di Giardino Cordusio, un tradizionale Cocktail Bar dal sapore tutto italiano, il cui concept, nuovo per il Gruppo, è stato realizzato in collaborazione con Giancarlo Mancino, imprenditore e barman consulente di fama mondiale.

La location fa parte del progetto di riqualificazione e restauro dello storico Palazzo Venezia, oggi trasformato nell'hotel 5 stelle lusso Palazzo Cordusio, Gran Meliá, situato in posizione strategica nel cuore della città. L’edificio, costruito tra il 1897 e il 1901 dall’architetto Luca Beltrami si trova infatti in Piazza Cordusio all’interno di un naturale distretto finanziario, a pochi passi dalle vie dello shopping di lusso e dai più importanti monumenti storici come il Duomo, il Teatro alla Scala e il Castello Sforzesco.

Giardino Cordusio, elegante giardino metropolitano nel cortile di Palazzo Cordusio Gran Meliá

Giardino Cordusio è un elegante giardino metropolitano - con 150 coperti nel cortile a piano terra di Palazzo Cordusio Gran Meliá - in cui trascorrere una pausa rilassante e degustare un’ampia selezione di spirits pregiati e cocktail d’autore. Ma non solo. Nella visione di Sunset Hospitality Group e Giancarlo Mancino, il Cocktail Bar è infatti una destinazione a tutto tondo e, in puro stile italiano, pronta a soddisfare le esigenze di una clientela diversificata con un impeccabile servizio di qualità.

“Con Giardino Cordusio portiamo in Italia un format nuovo, pensato per una città internazionale come Milano, vocata al lusso e alla cultura della convivialità”. spiega Antonio Gonzalez, CEO di Sunset Hospitality Group. “L’apertura di questa location, parte del più ampio progetto di accoglienza all’interno di Palazzo Cordusio Gran Meliá, conferma l’attenzione di Sunset Hospitality Group alla cura dei dettagli e la passione del nostro team nell’offrire esperienze esclusive”.

Giardino Cordusio, una armoniosa fusione di tonalità verdi e dorate

Ad accogliere gli ospiti un’armoniosa fusione di tonalità verdi e dorate, con una palette che ricorda le sfumature di un rigoglioso giardino dove foglie color smeraldo sono impreziosite dai riflessi di una calda illuminazione che fa da sfondo alle confortevoli poltrone in velluto e alle variegate piante esotiche in sala. Una caratteristica musica diffusa ispirata ai classici italiani con tocchi bossa nova completa la naturale bellezza di Giardino Cordusio, dove ogni elemento è stato curato per evocare un lusso regale senza tempo. Dalla cristalleria artigianale al bar in mogano e ottone lucidato, fino ai lampadari ornati con foglie e cristalli a cascata e agli specchi dorati che riflettono la bellezza dell'ambiente, amplificando il senso di spazio ed eleganza.

I cocktail di Giancarlo Mancino per Giardino Cordusio

Punto di forza di questa sofisticata location saranno le creazioni di Giancarlo Mancino, pluripremiato consulente nel settore beverage, barman, partner del “World’s 50 Best Bars” con il suo Mancino Vermouth, e oggi anche imprenditore con vari brand di Vermouth, Bitters, aperitivi e collaborazioni nella progettazione di bicchieri ed esclusivi utensili da bar.

Ogni cocktail proposto è un’opera d’arte accuratamente equilibrata. Si comincia con la morbidezza setosa dei cocktails Martini, presentati su un “Altare”, e con il “Negroni al Fresco” che conservato in una speciale “Anfora” presenta note fresche e agrumate grazie a un sapiente mix di Mancino Vermouth Rosso e Chinato, Gin, Amaro Lucano Anniversario, Rinomato Bitter Scuro e Americano. La carta è ampia e pronta a soddisfare il gusto dei palati più ricercati ed esigenti, con proposte originali come la collezione di Spritzes (al Lambrusco, al Soave, al Barbera o al Primitivo) o tradizionali come lo Sgroppino, con sorbetto al limone di Sorrento IGP Emilio Panzardi, Mamma Mia Limoncello, Ca’ del Bosco Cuvèe Prestige, in collaborazione con Caprigiani.

“A Giardino Cordusio – spiega Giancarlo Mancino – ogni cliente si sentirà come a casa propria, senza rinunciare agli alti standard di ospitalità di Sunset Group. Vera protagonista sarà l’arte del bere in tutte le sue forme. Metteremo la nostra esperienza al servizio degli ospiti per interpretare i loro gusti, ma soprattutto i loro desideri, e dare vita a una pausa indimenticabile”.

In cucina chef Andrea Nani

Molto più di un bar. È un inno all’arte di vivere, un raffinato rifugio metropolitano che pur strizzando l’occhio a influenze internazionali, propone la tradizione italiana anche nei piatti dello Chef Andrea Nani, dai Mini Maritozzi con tartare di Fassona, finocchietto e caviale al Truffle Club (con prosciutto cotto, provola dolce, tartufo nero uncinato, maionese al tartufo), fino al Lobster roll con pan brioche fatto in casa (astice marinato, sedano rapa, cipolle di tropea, lime) e al Sashimi di Tonno rosso (filetto di tonno rosso, arance bruciate, jalapenho e mandorle tostate).