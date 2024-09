Gutteridge inaugura il nuovo store milanese in corso Vittorio Emanuele

Gutteridge, storica firma anglo-napoletana del Gruppo Capri, ha celebrato l’apertura del suo nuovo flagship store a Milano, in Corso Vittorio Emanuele II, con un evento esclusivo che ha messo in risalto il patrimonio sartoriale e la visione innovativa del marchio. Fondata nel 1878 da Michael Gutteridge, la maison ha mantenuto viva la tradizione sartoriale napoletana, pur abbracciando le esigenze contemporanee del retail.

Colella: "Milano vetrina perfetta per la nostra evoluzione"

Nunzio Colella, Amministratore Delegato del Gruppo Capri, ha sottolineato l’importanza di questa apertura strategica per il brand: "Questo nuovo store rappresenta un passo importante per il nostro gruppo. Vogliamo coniugare il nostro ricco passato con una visione moderna, mantenendo la qualità e l’eleganza che da sempre ci contraddistinguono. Milano, con la sua storia e il suo prestigio internazionale, è la vetrina perfetta per mostrare la nostra evoluzione."

Il nuovo store Gutteridge come un club sartoriale privato

Il nuovo negozio, situato in una delle vie più iconiche di Milano, riflette perfettamente l’essenza del brand, con un design che fonde materiali pregiati come il noce Canaletto e il marmo Patagonia, creando un ambiente che unisce il comfort di una casa elegante allo stile di una boutique di lusso. Ogni dettaglio è stato curato per offrire un'esperienza di shopping esclusiva, in linea con la filosofia di Gutteridge. "Il nostro obiettivo è far sentire ogni cliente come se entrasse in un club sartoriale privato," continua Colella. "Abbiamo ridisegnato lo spazio per eliminare le barriere visive tra interno ed esterno, creando un dialogo fluido con l’ambiente circostante e rendendo l’esperienza di acquisto unica e immersiva."

“Fantasy Milan – Limited Edition Opening”: la collaborazione con Gianpiero D’Alessandro

In occasione dell’apertura, Gutteridge ha presentato una speciale collaborazione con l’artista napoletano Gianpiero D’Alessandro, noto per il suo lavoro con star internazionali come Justin Bieber e Snoop Dogg. L’artista ha creato una serie di illustrazioni esclusive per il marchio, tra cui la “Fantasy Milan – Limited Edition Opening”, un omaggio grafico al Duomo di Milano. Le opere di D’Alessandro, che verranno distribuite sotto forma di tote bag, incarnano il perfetto equilibrio tra la tradizione sartoriale napoletana e il moderno approccio creativo. "Collaborare con Gianpiero D’Alessandro ci permette di raccontare il nostro brand attraverso un linguaggio artistico che guarda al futuro, mantenendo sempre un legame forte con le nostre radici," ha commentato Colella. "La sua visione e la sua capacità di coniugare arte e moda ci ha conquistati, e siamo entusiasti di presentare queste creazioni uniche ai nostri clienti."

Gutteridge, tradizione di eccellenza sartoriale che guarda al futuro

La nuova boutique Gutteridge non è solo un luogo per lo shopping, ma una celebrazione di oltre 140 anni di eccellenza sartoriale, proiettata nel futuro senza mai perdere di vista il valore delle proprie origini. Con questo nuovo store a Milano, il brand si conferma una delle realtà più dinamiche e innovative del panorama italiano, capace di guardare avanti mantenendo fede alla propria storia.