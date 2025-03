ICCF e CCPIT, nuovi accordi per un futuro di collaborazione tra Italia e Cina

La collaborazione tra Italy China Council Foundation (ICCF) e China Council for the Promotion of the International Trade (CCPIT) si rafforza, con nuovi accordi strategici volti a potenziare le relazioni economiche e commerciali tra Italia e Cina. Un evento esclusivo, svoltosi a Milano, ha visto la partecipazione del Presidente del CCPIT, Ren Hongbin, e di una delegazione di sessanta rappresentanti di imprese e organizzazioni governative cinesi, tra cui il China International Exhibition Center (CIEC), ente promotore della China International Supply Chain Expo (CISCE), in programma a Pechino dal 16 al 20 luglio 2025.

Il Forum Italia-Cina: Un ponte per il business

Il Forum economico e commerciale Italia-Cina, tenutosi a Palazzo Castiglioni, ha richiamato circa duecento partecipanti, offrendo un'opportunità unica per interagire direttamente con le imprese cinesi presenti. Oltre agli incontri business-to-business, durante l’evento sono stati firmati due memorandum di intesa: il primo con il CCPIT per progetti di ricerca e formazione, e il secondo con il CIEC per la partecipazione italiana alla fiera CISCE.

ICCF, in qualità di National Partner, e l’Associazione Italiana Commercio Estero (AICE) guideranno una delegazione di aziende italiane a Pechino e Guangzhou per favorire nuove opportunità commerciali. A seguito del Forum, anche diverse imprese italiane e cinesi hanno firmato due ulteriori accordi per rafforzare la cooperazione bilaterale.

Incontri di alto livello a Roma

L’evento di Milano è stato preceduto da incontri istituzionali a Roma, organizzati da ICCF per il Presidente Ren e la sua delegazione ristretta. Tra gli appuntamenti più rilevanti, spicca l’incontro con il Ministro Adolfo Urso presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza dell’Ambasciatore cinese Jia Guide. Significativo anche il confronto con Andrea Prete, Presidente di Unioncamere Nazionale.

Le dichiarazioni dei protagonisti

“In qualità di principale organismo nazionale cinese per la promozione del commercio e degli investimenti, il CCPIT ha sempre svolto un ruolo cruciale nella cooperazione tra Cina e Italia – ha dichiarato Ren Hongbin, Presidente del CCPIT –. La nostra visita include aziende leader nei settori dell’energia, infrastrutture, meccanica, tecnologia digitale e biomedicina, per rafforzare i legami di partenariato con le imprese italiane.”

Mario Boselli, Presidente di ICCF, ha ribadito il valore strategico della collaborazione tra i due Paesi: “Le aziende italiane continuano a guardare con interesse alla Cina, mercato chiave per la crescita del Made in Italy. Le catene di approvvigionamento globali rappresentano oggi la base dell’economia mondiale e ICCF è onorato di contribuire a rafforzare questi legami tra le nostre realtà imprenditoriali.”

Il valore dell’interscambio economico

Secondo i dati ufficiali cinesi (GACC), nel 2024 l’interscambio commerciale tra Italia e Cina ha raggiunto i 72 miliardi di dollari. Il settore trainante dell’export italiano verso la Cina è stato il tessile e abbigliamento (4,4 miliardi di dollari), seguito dai macchinari (3,8 miliardi) e dal comparto chimico-farmaceutico (1,3 miliardi). L’agroalimentare rappresenta un altro segmento con ampi margini di crescita, confermando il forte interesse del mercato cinese per i prodotti italiani.