Il caftano secondo Sara Roka

Linee fluide, stampe vibranti e tessuti preziosi: il caftano torna sotto i riflettori nella visione di Sara Roka, che per la Primavera-Estate 2025 reinterpreta un grande classico con uno stile raffinato e senza tempo. Un capo pensato per donne libere, decise, che non rinunciano alla bellezza.

Negli anni Sessanta era “una moda per belle persone”, come amava definirlo Diana Vreeland. Il caftano, simbolo di eleganza esotica e rilassata, ha attraversato i decenni con grazia, vestendo icone come Bianca Jagger, Marella Agnelli, Lee Radziwill e Marta Marzotto. Oggi, grazie alla sensibilità di Sara Roka, questo capo iconico torna protagonista, raccontando una femminilità sofisticata e contemporanea.

Il nuovo caftano firmato Roka è lungo, leggerissimo, realizzato in 100% twill di seta con stampe airone e floreali che evocano mondi lontani e vibranti. La chiusura polo e i dettagli in popeline di cotone a contrasto ne esaltano la versatilità, rendendolo perfetto tanto per una giornata estiva quanto per una serata elegante. Un capo che unisce stile e comfort, bellezza e carattere.

Chi è Sara Roka

Nata a Vancouver, Sara Roka si forma al Fashion Institute of Technology di New York, distinguendosi con una laurea Summa Cum Laude e una preziosa esperienza al Polimoda di Firenze. Dopo aver lavorato per nomi come Michael Kors e Valentino, sceglie l’Italia come casa e nel 2010 fonda il suo marchio.

La sua cifra stilistica? Un mix inconfondibile di eleganza sartoriale, stampe vivaci e materiali pregiati, con un’attenzione estrema ai dettagli. Le sue collezioni sono 100% Made in Italy, pensate per una donna globale, sofisticata, che sa riconoscere la qualità e ama distinguersi con naturalezza.

“Quando una cliente mi dice: Indosso un tuo abito e sono felice, capisco di aver fatto centro. Le mie creazioni vogliono esaltare chi le indossa, mai sovrastarla.”

Presente nei migliori department store e multi-brand tra Europa e Stati Uniti, il brand Sara Roka è oggi sinonimo di una moda che dura nel tempo, che si fa ricordare e, soprattutto, che fa stare bene.