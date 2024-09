Il Grand Tour di HUI alla Milano Fashion Week

Il viaggio, inteso come ricerca della Grande Bellezza e, insieme, come opportunità di crescita personale attraverso il tempo e lo spazio, diventa l’essenza della collezione SS25 di HUI, “Le Grand Tour”. Il tradizionale itinerario tra le meraviglie d’Europa che i giovani aristocratici intraprendevano prima dell’ingresso in società, si unisce alla matrice autoctona del brand – concentrata nelle antiche poesie a cinque caratteri di Du Fu della dinastia Tang – e alla sua attenzione consueta per le donne, suggerita dal profilo di celebri viaggiatrici capaci di superare le barriere di genere e di riscrivere così le loro vite. Come la scrittrice e viaggiatrice Sanmao, icona di indipendenza al femminile e protagonista di un’esistenza dalle sfumature leggendarie, e Wang Xiaomei, direttrice e fondatrice dell’”Hands on Memory Museum”, che ha fatto della tutela del patrimonio artistico locale il cuore del suo impegno itinerante. Donne-muse alle quali, la designer Zhao Huizhou ha affidato l’evoluzione della sua poetica per renderle modello ispirazionale per le donne dell’epoca contemporanea.

Collezione SS25 HUI: un dialogo armonioso tra tradizione e innovazione

Allo stesso modo, con la collezione SS25 HUI orchestra presente e passato in un potente e dinamico dialogo al femminile, arricchito dalla sua visione armonica in cui la morbidezza della sua idea di haute couture si fonde con il rigore del design di stampo italico per realizzare una collisione impattante e capace di contaminare universi apparentemente agli opposti. Il risultato è uno stile in movimento in cui la semplicità e la pulizia di ascendenza occidentale si specchiano nella sottile delicatezza della cultura orientale.

Una moda “per solcare le onde e cercare il sole”, verso l'infinito

A partire dalla base cromatica prediletta, il blu, che rimanda alla vastità del mare e del cielo a cui fa eco, di riflesso, la profondità e la saggezza delle donne. Una moda “per solcare le onde e cercare il sole” che vede protagoniste donne vestite della morbidezza gentile della seta e avvolte dal calore confortevole del cotone, lucenti portavoce di bellezza e di carattere. Sulla superficie dei loro capi esplodono pattern pittorici tra cui si riconoscono scogliere marine, simbolo di potere nella cultura cinese, e bouquet di farfalle e peonie, paradigma dell’anima femminile, realizzati con la tecnica della tintura indaco tipica del popolo Miao, in cui si cela l’heritage antico del brand. Ancora una volta la giusta commistione tra tradizione e innovazione crea pezzi unici in cui si ritrova l’eleganza e la forza delle donne, per accompagnarle nel loro inarrestabile cammino verso un futuro sempre più luminoso e in continuo cambiamento. In una parola, infinito.