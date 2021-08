Il ristorante preferito dai milanesi in Salento? E' il “Fronte Mare” a Otranto

Parlare del ristorante “Fronte Mare” sul Lungomare di Otranto è come parlare di una bella vacanza in estate. Tra le new entry del Salento è sicuramente il locale più gettonato dai milanesi – e non solo - che vogliono condividere un momento speciale in tranquillità e gustare dell’ottimo pesce. Il “Fronte Mare” è un frammento di felicità, uno ristorante nel quale tutto ruota intorno all'idea di far star bene i propri ospiti. Aperto a maggio di quest’anno dai fratelli Alberto, Alessandro e Fabrizio Carecci, il ristorante eredita l’esperienza e l’eccellenza dall’altro locale di proprietà, il “Retro Gusto” – consigliato nella guida Michelin – con una storia di successo lunga 10 anni.

Da “Fronte Mare” la parola d''ordine è "freschezza": il pesce di giornata e le materie prime, scelte con grande cura, sono gli elementi che l’Executive Chef Stefano D’Andrea prepara sapientemente per deliziare i palati più esigenti. Una grande selezione del pescato giornaliero, la pazienza, la pulitura, la scelta degli ingredienti, fanno uscire dalla cucina piatti davvero raffinati.

Imperdibili, tra le entrée la “Pescatrice in vasocottura su crema di pomodoro fiaschetto, frutto del cappero e olive nere colline” e la “Capesanta gratinata con mandorle agatucce di terra d’Otranto su crema di patate novelle e pomodori secchi di Puglia”. Tra i primi da provare lo “Spaghetto aglio olio e peperoncino al corallo, con tartare di gamberi viola su fonduta di caciotta leccese”, i “Tortellacci al nero di seppia ripieni di burrata pugliese e zafferano di terra D' Otranto su pesto d'erba e gambero viola”, gli “Spaghetti alla chitarra con astice! (davvero deliziosi). Tra i secondi meritano sicuramente una menzione la “Grigliata di pesce con caffettiera Gallipolina”, il “Trancio di tonno grigliato e affumicato con legno d'ulivo, su crema di patate Otrantine e pesto di erbe del nostro Orto! e la “Frittura mista hydrutina”.

Ottima anche la carta dei vini che spazia dai Bianchi di Puglia fino agli Champagne francesi più quotati, dai rossi di Puglia alle bollicine di tutte le regioni d’Italia, dalla Franciacorta al Trentino.