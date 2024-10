L'Essenziale di Atelier VM festeggia dieci anni

Dieci anni fa, un gioiello ha iniziato a raccontare storie che nessuno avrebbe mai immaginato. Non era solo un filo d'oro, era qualcosa di molto di più. L'Essenziale di Atelier VM è nato nel 2014 come un gesto intimo, capace di trasformare un semplice monile in una dichiarazione di legame profondo. Da allora, ha unito oltre centomila persone in tutto il mondo, diventando un simbolo di promesse, amicizie, e legami che resistono al tempo.

Chi sceglie L'Essenziale non indossa solo un gioiello: vive un’esperienza unica. Il filo d'oro viene fissato direttamente sulla pelle, senza chiusure, come una piccola promessa che resta per sempre. Che si tratti di celebrare un amore, un legame con un amico o persino un momento di crescita personale, L'Essenziale è lì, come un testimone silenzioso delle emozioni più vere.

La Rosa dei Venti e la Stella Polare per i dieci anni di Atelier VM

In occasione del decimo anniversario, Atelier VM ha aggiunto nuovi elementi a questa storia: la Rosa dei Venti e la Stella Polare. Sono simboli di viaggio e guida interiore, e parlano di quel coraggio che tutti abbiamo dentro di noi, di seguire la nostra strada anche quando non è chiara. È un gioiello che sa adattarsi a ogni storia, perché ogni vita ha la sua bussola da seguire.

A rendere questa celebrazione ancora più speciale è stata la collaborazione con l’artista Fabrizio Ruffo. Con la sua macchina fotografica, ha catturato momenti di vita vera, scattando ritratti di persone comuni, legate da sentimenti autentici. Non è il gioiello a brillare nelle immagini, ma le emozioni: l’amore, l’amicizia, i legami profondi che ognuno di noi costruisce lungo il cammino.