L'estate italiana di Borsalino

Un viaggio attraverso le meraviglie italiane, dove arte e mestieri si intrecciano per dare vita a creazioni uniche e senza tempo. Con l’eleganza e la maestria che contraddistinguono il brand, Borsalino trasforma materiali pregiati in ricordi di viaggio, unendo passato e presente in una collezione che è un vero tributo alla cultura italiana.

Il viaggio di Borsalino nella tradizione italiana

La prima tappa del viaggio parte da Alessandria per arrivare in Toscana, una regione ricca di storia e tradizioni. Qui, i colori contrastanti del paesaggio toscano — dal terracotta di Siena al blu profondo del mare della Maremma — ispirano cappelli come il Panama-Quito nei modelli Country e Federico, disponibili in toni naturali o blu Tirreno. L’intreccio storico della “paglia di Firenze” viene rivisitato nei cappelli Claudette e Beatrice, arricchiti da dettagli in cuoio tradizionale toscano. Il fascino rustico e selvaggio della regione trova espressione nei modelli unisex Clint ed Ennis, pensati per i moderni cowboys italiani.

Seconda tappa: la Campania

Proseguendo verso sud, la Campania diventa protagonista con le sue due perle, Napoli e Capri. La prima, culla della sartoria maschile, è celebrata nei modelli che mixano tessuti di camiceria e classiche coppole, come Miami. Capri, con il suo jet-set internazionale, ispira modelli da spiaggia come Ivana e Marina, impreziositi da nastri in seta che richiamano le sdraio dell’isola. Il blu della Grotta Azzurra colora il feltro estivo e modelli contemporanei come Thimothee e Riccardo, dalle sfumature tie-dye che portano il mare direttamente nel guardaroba.

E infine Puglia e Sicilia

L'ultima tappa del tour immaginario di Borsalino tocca Puglia e Sicilia, terre di tradizioni artigianali come il macramè e il tombolo. Qui, i ricami a giorno pugliesi e i pizzi siciliani si fondono con la leggerezza delle paglie di Panama, riproducendo in modo etereo lavorazioni tramandate da generazioni. Modelli come Sophie e Medea evocano la delicatezza dei ricami artigianali, mentre dettagli come fiocchi in raso e passamanerie arricchiscono cappelli femminili come Romy, decorati con veletta in stile siciliano.