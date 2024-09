La CEO italiana Elisa Bruno guida la scalata internazionale di Level Shoes

Da oltre tre anni alla guida di Level Shoes, il brand di calzature di lusso del gruppo Chalhoub, Elisa Bruno sta ridefinendo il futuro del marchio con una visione strategica e una forte attenzione all'inclusività. Con una lunga esperienza nel settore del lusso, maturata in precedenti ruoli ai vertici di Burberry e Zegna, la manager italiana ha deciso di puntare sull’espansione internazionale di Level Shoes, considerato "il più grande negozio al mondo di calzature per donna, uomo e bambino".

Un’espansione ambiziosa

"Siamo determinati a far crescere il nostro e-commerce, che rappresenta il principale driver di crescita e di engagement con i consumatori", afferma Bruno. "Il mio obiettivo è fare di Level Shoes un big player della moda internazionale. Siamo invitati da tutti i nostri brand partner alle fashion week di Milano, Parigi, Londra e New York, al fianco di giganti come MyTheresa, Harrods e Selfridges". Il piano di espansione di Bruno si concentra su mercati chiave oltre il Medio Oriente, con il lancio di nuove homepage dedicate a diversi paesi, un servizio di consegna in 24-48 ore e contenuti legati alla cultura locale. "Stiamo già facendo consegne in un'ora a Dubai, e vogliamo replicare questo modello in nuovi mercati", aggiunge.

Empowerment femminile e sostenibilità

Oltre alla crescita del business, Elisa Bruno ha costruito un team incentrato sull'innovazione e l'inclusività, con una chiara predilezione per l'empowerment femminile. "Il 70% del nostro management è composto da donne, molte delle quali ricoprono ruoli apicali", spiega. "Abbiamo un team multiculturale, con 65 nazionalità rappresentate, che ci permette di comprendere meglio le esigenze dei consumatori locali e internazionali". Bruno è anche impegnata in politiche di sostenibilità, guidando Level Shoes verso pratiche eco-consapevoli. "Abbiamo introdotto la raccolta differenziata, monitoriamo i consumi di acqua ed energia per ridurre gli sprechi e, attraverso il nostro progetto 'Second Life', raccogliamo scarpe e accessori usati per donarli a chi ne ha più bisogno", racconta. Inoltre, con l'iniziativa 'Preloved', il brand ritira scarpe e borse non utilizzate per rimetterle in vendita, allungando così il ciclo di vita dei prodotti.

Una crescita esponenziale

Sotto la guida di Elisa Bruno, Level Shoes ha visto una crescita impressionante, con un aumento del 120% del fatturato negli ultimi tre anni e una previsione di ulteriore crescita a doppia cifra per l'anno in corso. "Nonostante il rallentamento generale del settore del lusso, continuiamo a crescere grazie alla nostra capacità di innovare e di adattarci alle esigenze dei consumatori", sottolinea la CEO. Lanciato nel 2012, Level Shoes è oggi uno dei principali retailer di calzature e accessori di lusso del Medio Oriente, con un flagship store di 9.000 metri quadrati all'interno del Dubai Mall e oltre 250 brand nel suo portfolio, tra cui nomi di spicco come Brunello Cucinelli, Zegna e Tod's. "Siamo pronti per portare il nostro brand su scala globale e dimostrare che l'innovazione, la sostenibilità e l'inclusività possono essere i pilastri del successo nel mondo del lusso", conclude Elisa Bruno.