“La Risacca 6”, da 40 anni il migliore pesce a Milano

La Risacca 6 compie 40 anni

“La Risacca 6” di via Marcona a Milano compie 40 anni. Nata nel 1982 da un’intuizione di un toscano DOC di grande esperienza e tradizione come Luigi Bindi, ha portato il mare in città tra crudi, fritture e pescato del giorno. Il testimone è poi passato al figlio Maurizio, anima e fulcro del locale che, insieme ai soci Gerardo Gesualdo, Giuseppe Scarpignato e Lia Furcieri, ha fatto diventare “La Risacca 6” una tra le più blasonate icone della ristorazione milanese, punto di riferimento di imprenditori, sportivi, personaggi dello spettacolo, politici e attori famosi.

La Risacca 6, dove si trova

Situata in zona Cinque Giornate, in uno dei quartieri più vivaci e suggestivi del capoluogo lombardo, mette a disposizione dei clienti – fino a tarda notte - due grandi sale interne, un delizioso giardino esterno e un’ampia veranda arricchita da piante meravigliose. I tavoli ben distanziati garantiscono privacy e sicurezza, specialmente in un momento particolare come questo. Il bar all'ingresso dove sorseggiare un drink è intimo e accogliente e ricorda la Parigi degli anni ‘60. Le altre sale sono su toni di bianco e di legno con accenni ai temi marini. Tra linee contemporanee, sedute in pelle e mise en place impeccabili, il ristorante si trasforma in un vero e proprio teatro, palcoscenico dell'alta cucina ed espressione del savoir-faire.

La Risacca 6, la cucina

La cucina raffinata de “La Risacca 6” – capitanata da chef Massimo e dalla sua brigata - riflette un patrimonio di tradizione e sapori rielaborati nel presente. Una filosofia che coniuga storia, modernità e naturalezza, fondata su ingredienti genuini e freschissimi selezionati con passione e attenzione grazie al contatto diretto con i produttori, primi tra tutti quelli del Mercato Ittico di Milano, il più grande e importante d'Italia, con arrivi giornalieri da tutta la penisola.

Una cucina fatta di studio, esperienza e creatività dove solo il pesce migliore entra a far parte delle materie prime che compongono i piatti proposti. Il risultato è un menu armonioso, autentico e meditato, in piena sintonia con le stagioni. Cibi sani e deliziosi pronti a soddisfare anche i palati più esigenti. “La Risacca 6” è la dimostrazione che “a Milano si mangia il miglior pesce d’Italia”, come sottolineato dal prestigioso quotidiano americano “The New York Times”.

La Risacca 6, il menu

Il menu è davvero ricco e adatto ai palati più esigenti. Gli antipasti spaziano dal salmone alla spada affumicati, dal mosciame di tonno con sedano al misto in gratin, dal granchio reale al polipo con patate. Non mancano poi gli scampi alla catalana, il guazzetto di scampi e di calamari, il carpaccio di pesce, le capesante gratinate, le blasonate ostriche Belon e Fine de Claire e i tartufi di mare.

Per chi ama le zuppe invece, imperdibili quelle di cozze, di vongole, ai frutti di mare o la zuppetta di pesce. Il patron Maurizio consiglia anche di assaggiare alcune prelibatezze come i moscardini con polenta, la passata di ceci con scampi, i calamari con carciofi, i paccheri di Gragnano con tonno e melanzane, i tagliolini al riccio, le lasagnette al pesto, la ricciola palermitana o il baccalà con polenta.

Tra i primi da provare le mezzemaniche al mare mosso, il risotto ai frutti di mare o al nero di seppia, i tagliolini dello chef, gli spaghetti alla risacca, alle vongole veraci, all’aragosta o all’astice. Ottime anche le linguine con la bottarga, i paccheri alle triglie e i cavatelli allo scorfano.

Passando ai secondi, il menù offre ottimi scampi al curry e riso pilaf, fritto misto di paranza, triglie filettate con pomodori pachino, trancio di tonno o spada grigliato, coda di rospo alla griglia, sogliola alla griglia, scamponi grigliati al sale o gamberoni grigliati. Non poteva mancare l’intramontabile branzino al sale o all’acqua pazza. Ottime anche l’orata viareggina, il rombo staccato, la tagliata di salmone o spada, l’aragosta alla catalana, l’astice grigliato o il misto alla griglia. Il tutto accompagnato da deliziosi contorni.

La Risacca 6, la carta dei vini

Davvero ricercata anche la Carta dei Vini con 380 etichette che spaziano dalle bollicine italiane – Franciacorta in testa, tra cui Cà del Bosco, Bellavista, e Giulio Ferrari – agli champagne francesi per i clienti più esigenti, dove non potevano mancare il Cristal o il Dom Perignon, anche nella versione Rosè. I bianchi e i rossi abbracciano tutta la Penisola, ma c’è anche una ricca selezione di rossi d’Oltralpe.

“La Risacca 6” - Via Marcona 6, 20129 Milano - info@larisacca6.it – Tel. 02/55181658 – Consigliata la prenotazione.