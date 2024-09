Luisa Spagnoli Primavera/Estate 2025: l’armadio della libertà

La moda come forma di libertà. La collezione Primavera/Estate 2025 di Luisa Spagnoli non è solo un omaggio alla bellezza, ma un manifesto di indipendenza e creatività. Ogni capo è pensato per la donna contemporanea, consapevole di sé e del mondo che la circonda. Non c’è spazio per imposizioni, solo per la voglia di essere e apparire secondo il proprio gusto e il proprio umore. Luisa Spagnoli, forte di una lunga tradizione artigianale, propone per questa stagione un mix sapiente tra tradizione e innovazione, due concetti fondanti del marchio. I tessuti sono quelli pregiati che da sempre caratterizzano le sue collezioni: shantung di seta, chiffon, pizzo, jersey di maglia finissima e l’inconfondibile raffia. Materiali che sfiorano la pelle con leggerezza, quasi impalpabili, a ricordarci che l’eleganza non è mai pesante.

Un arcobaleno di emozioni tra un'armonia di forme

La palette cromatica è una sinfonia di colori: si parte dal nero, passando per il blu oltremare e il verde prato, fino ad arrivare a tonalità più accese come il fucsia, l’arancione e il giallo oro. La collezione si chiude con il bianco, simbolo di purezza e leggerezza. Un arcobaleno di emozioni che rispecchia la personalità di ogni donna, diversa ogni giorno, ma sempre fedele a sé stessa. Le forme sono morbide, i tagli ampi, a testimoniare la voglia di comfort senza rinunciare alla raffinatezza. Le camicie over si abbinano a gonne in raffia, mentre le giacche, ispirate agli anni ’70, giocano con i bottoni e le proporzioni. I pantaloni sono comodi, spesso a zampa, e le giacche in lino nero si fanno notare per la loro essenzialità. Il marrone, caldo e avvolgente, compare qua e là nella collezione, richiamando la terra e il legno naturale. Un colore rassicurante, che si accompagna a gioielli in corno, accessori che introducono un inaspettato tocco etnico, spezzando la classicità dei capi con una nota più selvaggia. Non mancano gli intrecci, che arricchiscono cinture e scarpe, testimonianza della maestria italiana nel curare i dettagli. I contrasti si fanno armonia: le scarpe, alte o basse, si alternano creando giochi di proporzioni che completano il look con equilibrio.

Un manifesto di indipendenza tra tradizione e innovazione

Luisa Spagnoli, con la collezione PE 2025, ci invita a riflettere sulla moda come viaggio interiore, un percorso che non riguarda solo i luoghi che esploriamo, ma anche il modo in cui decidiamo di presentarci al mondo. Non sono i vestiti a cambiare la donna, ma è la donna, con la sua forza e la sua libertà, a dare vita agli abiti. Un messaggio potente, di consapevolezza e indipendenza, che emerge prepotente da ogni capo della collezione.