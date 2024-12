Luxury Car, la strategia di Primerent nel panorama europeo del noleggio

Nel panorama europeo del noleggio di auto di lusso, Primerent si distingue per la sua capacità di innovare costantemente, offrendo ai clienti un servizio che va oltre il semplice noleggio. Abbiamo dialogato con il general manager Nicola Contaldi per esplorare le strategie future, le sfide della sostenibilità e le opportunità di crescita nei mercati internazionali. Ecco cosa ci ha raccontato.

Primerent è riconosciuta come pioniera nell’innovazione del noleggio di auto premium. Quali sono le principali novità tecnologiche e di servizio che introdurrete nel 2025 per migliorare ulteriormente l’esperienza dei clienti?

Il nostro obiettivo è sempre stato quello di anticipare le esigenze dei nostri clienti e, nel 2025, abbiamo in programma una serie di innovazioni che ridefiniranno l'esperienza di noleggio. A livello tecnologico, stiamo lavorando a una piattaforma completamente rinnovata che consentirà prenotazioni autonome 24/7. Questa nuova infrastruttura offrirà ai clienti una flessibilità senza precedenti, con un’interfaccia intuitiva che li guiderà nella scelta del veicolo più adatto alle loro esigenze. Oltre alla tecnologia, puntiamo ad ampliare la nostra flotta del 25%, inserendo modelli sempre più avanzati e sostenibili. Ogni veicolo sarà aggiornato ogni otto mesi, una scelta che non solo garantisce sicurezza e comfort, ma che riflette il nostro impegno nel fornire ai clienti modelli all'avanguardia, sia in termini di prestazioni che di sostenibilità. Inoltre, continueremo a personalizzare il servizio con una doppia opzione: i clienti potranno gestire tutto in autonomia oppure scegliere l’assistenza personalizzata del nostro team di conciergerie, che resterà sempre disponibile per rispondere a richieste specifiche e offrire consulenze su misura. Siamo convinti che questa combinazione tra innovazione e attenzione al cliente rappresenti il futuro del nostro settore."

Con una flotta già composta al 75% da veicoli ibridi o elettrici, come intendete raggiungere l’obiettivo dell’83% entro il 2025 e quali sfide prevedete nell’integrazione di veicoli completamente elettrici?

Siamo fieri di essere leader nella sostenibilità all'interno del nostro settore. Raggiungere l’obiettivo dell’83% di veicoli ibridi o elettrici entro il 2025 è una sfida che abbracciamo con entusiasmo. Per farlo, stiamo collaborando con case automobilistiche come Porsche, Audi e BMW per arricchire la nostra flotta con modelli di ultima generazione, molti dei quali full electric. Tuttavia, non possiamo ignorare le difficoltà che questa transizione comporta. Il principale ostacolo non è tanto la disponibilità di veicoli, quanto l'infrastruttura di ricarica, ancora insufficiente in molte aree, soprattutto nelle zone rurali. Pensiamo, ad esempio, a un turista canadese che noleggia un’auto elettrica per viaggiare tra la Toscana e l’Umbria: il problema non è solo trovare una stazione di ricarica, ma anche capire come utilizzarla. Per questo motivo, abbiamo deciso di fornire ai nostri clienti guide dettagliate e un supporto costante per rendere la transizione più semplice e piacevole. In parallelo, collaboriamo con operatori di stazioni di ricarica, come Enel X e Tesla Supercharger, per garantire una copertura migliore, integrando mappe aggiornate direttamente nella nostra piattaforma di prenotazione. È un impegno importante, ma crediamo che sia necessario per rendere la mobilità premium sostenibile e accessibile."

L’apertura di una nuova filiale in Europa centrale è un passo importante per Primerent. Può darci un’anticipazione sui Paesi target e su come intendete rispondere alla crescente domanda di mobilità premium in queste aree?

L’Europa centrale è un mercato strategico per Primerent, e stiamo lavorando per aprire una nuova filiale che ci permetta di essere ancora più vicini ai nostri clienti in questa regione. I Paesi su cui stiamo concentrando le nostre analisi sono Francia, Svizzera e Germania, tre realtà che presentano opportunità significative per il nostro segmento di lusso. La Francia, con città iconiche come Parigi e destinazioni turistiche nel sud, rappresenta una tappa naturale per il nostro sviluppo. La Svizzera, con il suo mix di clientela d’élite e località alpine, è un altro mercato estremamente interessante. Infine, la Germania, grazie alla sua solida rete infrastrutturale e alla domanda crescente di soluzioni premium, ci offre l’opportunità di espanderci ulteriormente. Per entrare in questi mercati, stiamo valutando due opzioni: aprire filiali dirette, per mantenere il controllo totale sul servizio, oppure acquisire piccoli player locali per accelerare la penetrazione. In entrambi i casi, il nostro obiettivo è offrire la stessa qualità e flessibilità che ci contraddistinguono in Italia."

Primerent collabora con brand prestigiosi come Hertz Dream Collection e American Express. Quali nuovi accordi o collaborazioni strategiche avete in programma per ampliare ulteriormente la vostra offerta e il vostro network?

Siamo sempre alla ricerca di collaborazioni strategiche che ci permettano di ampliare la nostra offerta e offrire esperienze uniche ai nostri clienti. Una delle novità su cui stiamo lavorando riguarda il settore dell’aviazione privata, un segmento in forte crescita. Abbiamo in programma partnership con compagnie di jet privati per creare pacchetti integrati che combinano volo e noleggio di auto di lusso. Immaginate di atterrare in Italia con un jet privato e trovare la vostra auto già pronta al terminal: è questo il livello di servizio che vogliamo offrire. Inoltre, stiamo rafforzando i legami con catene alberghiere di lusso per integrare la mobilità con l’ospitalità, offrendo pacchetti che includano soggiorni, tour esclusivi e veicoli premium. È un modo per trasformare un semplice noleggio in un’esperienza completa, allineata con i desideri di una clientela esigente.

Il servizio di conciergerie e la possibilità di gestione autonoma del noleggio riflettono la crescente richiesta di flessibilità. Come bilanciate queste due opzioni per garantire che ogni cliente trovi l’esperienza più adatta alle proprie esigenze?

L’equilibrio tra automazione e supporto personalizzato è al centro della nostra filosofia. Sappiamo che ogni cliente è diverso: c’è chi preferisce la comodità di gestire tutto online e chi, invece, apprezza l’assistenza di un esperto. Per questo abbiamo sviluppato una piattaforma che consente prenotazioni rapide e autonome, ma abbiamo mantenuto un team di conciergerie sempre disponibile per chi cerca un servizio più personalizzato. Ad esempio, per i viaggiatori internazionali che non conoscono le peculiarità del mercato italiano, il nostro team offre consulenze specifiche, aiutandoli a scegliere il veicolo più adatto e a pianificare il viaggio. Anche dettagli pratici, come la capienza del bagagliaio, vengono curati con attenzione, con foto che mostrano quante valigie possono essere trasportate. Questa attenzione ai dettagli, unita alla possibilità di scegliere come gestire l’esperienza di noleggio, ci permette di soddisfare le esigenze di una clientela diversificata, garantendo sempre il massimo livello di qualità.