Martino Midali ha inaugurato la sua nuova boutique a Bergamo

Nuovo indirizzo per Martino Midali a Bergamo che ha inaugurato sabato la sua boutique in via Sant’Alessandro 4 – attigua al precedente monomarca - con un concept totalmente rinnovato, protagonista di quell’approccio più identitario e d’impatto che il brand ha voluto trasmettere a partire dai suoi punti vendita, proseguendo così in quel percorso di valorizzazione della rete retail – che conta ad oggi oltre 50 negozi – in tutta Italia e creando ambienti in cui le clienti di Martino Midali possano riconoscere l’essenza del marchio e, al contempo, impreziosire il loro stile.

Uno spazio di 80 mq elegante e d’impatto illuminato da doppia vetrina e architettonicamente capace di valorizzare le collezioni di marchio. Uno scrigno che, con il suo soffitto a botte, richiama l’atmosfera degli antichi palazzi nobiliari della città. Tradizione e contemporaneità si uniscono in un ambiente in equilibrio tra passato e presente, armoniosamente inserito nell’essenza storica della città di Bergamo ma, al contempo, proiettato in quel domani che le donne di Martino Midali vestono grazie a uno stile versatile e perfetto sempre, adatto a donne di ogni età. Nel corso dell’evento le clienti hanno potuto ammirare la preview delle proposte di Martino Midali per i mesi a venire e sono state coinvolte in un piacevole momento di lettura dei tarocchi orchestrato dall’artista Dhoino, celebre tarologo, già autore della Tarot t-shirt del brand.