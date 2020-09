MfW al via: oggi sfilano D&G, Alberta Ferretti e Blumarine

Tanta è l'attesa per Prada, con il debutto di Raf Simons che ha creato la collezione in tandem con Miuccia Prada e la presenterà in formato digitale.

Nonostante qualche assenza che si fa sentire - Bottega Veneta e Gucci - sono i numeri a parlare per questa edizione: 64 sfilate, di cui 23 in presenza e 41 in forma digitale, 39 sfilate donna, 4 uomo, 19 co-ed, 61 presentazioni di cui 24 digitali e 37 in presenza, 12 presentazioni su appuntamento e 22 eventi per un totale di 159 appuntamenti in calendario.

Tra le novità Valentino, che ha scelto di sfilare eccezionalmente a Milano con una collezione co-ed in calendario domenica alle 14. Una scelta che sottolinea e ribadisce l’impegno a sostegno del sistema moda da parte degli stilisti italiani. Uno su tutti quello di Giorgio Armani, che per la prima volta presenterà le sue collezioni in diretta tv su La7. E c'è attesa anche per la sfilata di Blumarine, la prima sotto la direzione creativa di Nicola Brognano, che è in calendario in forma fisica. E poi gli show di Dolce&Gabbana, Alberta Ferretti, Fendi e Salvatore Ferragamo e Versace (anche loro in formato live) mentre Shuting Qiu, Emilio Pucci, Francesca Liberatore, Elisabetta Franchi e Andrea Pompilio presenteranno in forma digitale.

Rientrano in calendario anche Tommaso Aquilano e Roberto Rimondi con la nuova label shi.Rt.

Sul fronte delle partnership, Emilio Pucci svelerà online la capsule collection con il designer giapponese Tomo Koizumi, vincitore del Lvmh Prize 2020. Il progetto Archive+Now di Trussardi si avvarrà dell’apporto di Fiona Sinha e Aleksandar Stanic.

Ci sarà anche l’evento digital inclusivo “We are Made in Italy – The Fab Five Bridge Builders”, che vedrà protagonisti 5 talents di colore, organizzato da la Camera Nazionale della Moda Italiana in collaborazione con Black Lives Matters in Italian Fashion – Collective.

Cnmi insieme a Confartigianato Imprese e con il supporto di Ice Agenzia e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sosterrà le sfilate fisiche di Drome e Simona Marziali-Mrz, mentre Gilberto Calzolari presenterà le novità di stagione con un video in forma digitale. Nell’ambito del sostegno della nuova generazione di designer del made in Italy, il Camera Moda Fashion Trust insieme a Cnmi supporterà Act n°1, Blazè Milano e Coliac. Marco Rambaldi e Vitelli saranno supportati attraverso il progetto TogetherForTomorrow.

Anche per questa edizione gli spazi de La Permanente accolgono il Fashion Hub con l’undicesima edizione del Fashion Hub Market dedicata a 7 brand emergenti. Sempre all’interno della Permanente saranno allestiti i corner ‘Designers for the Planet’ che accoglie 6 brand emergenti del Made in Italy focalizzati sul tema della sostenibilità e ‘Budapest Select’: nell’ambito del programma di mentoring di Cnmi e dell’Hungarian Fashion & Design Agency, per la quarta volta 5 brand ungheresi presentano le loro collezioni.

ECCO IL CALENDARIO COMPLETO

Mercoledì 23 settembre

10:00 Missoni - Digital

11:00 Dsquared2 - Digital

11:30 A Cold Wall - Digital

12:00 Simona Marziali - Via Turati, 34

13:00 Calcaterra - Digital

14:00 Redemption - Digital

15:00 Fendi - Via Solari, 35

16:00 N°21 - Via Archimede, 26

17:00 Alberta Ferretti - Cortile Della Rocchetta - Piazza Castello

18:00 Dolce & Gabbana - Viale Piave, 22

19:30 Blumarine - Via Vigevano, 18

Giovedì 24 settembre

09:30 Max Mara - Via Brera, 28

10:30 Genny - Digital

11:30 Emporio Armani - Digital

12:30 Vìen - Via Turati, 34

13:30 Anteprima - Digital

14:00 Prada - Digital

15:00 Luisa Beccaria - Digital

15:30 Vivetta - Digital

16:00 Daniela Gregis - Piazza Sant'Ambrogio, 23/A

17:00 Sindiso Khumalo - Digital

18:00 Etro - Via Gesù, 6/8

19:00 Sunnei - Location See On Invitation

20:00 GCDS - Digital

Venerdì 25 settembre

10:00 Marco Rambaldi - Location Tbc

11:00 Sportmax - Viale Alemagna, 6

12:00 Francesca Liberatore - Via San Marco, 22

12:30 Act N°1 - Digital

13:00 Gilberto Calzolari - Digital

14:00 BOSS - Via Senato, 10

15:00 Tod's - Digital

16:00 Marni - Digital

17:30 Elisabetta Franchi - Digital

18:00 Versace - Via Giacomo Watt, 15

19:00 Philipp Plein - Digital

Sabato 26 settembre

09:30 Ports 1961 - Via San Vittore, 21

10:30 Gabriele Colangelo - Digital

11:30 Ricostru - Digital

12:30 Andrea Pompilio - Digital

13:00 Ermanno Scervino - Digital

13:30 Emilio Pucci - Digital

14:00 Drome - Via Turati, 34

15:00 Cividini - Digital

15:30 Moschino - Digital

16:00 Philosophy Di Lorenzo Serafini - Corso Magenta, 65

17:00 Annakiki - Digital

18:00 Laura Biagiotti - Digital

19:30 Salvatore Ferragamo - Via E. Besana, 12

21:15 Giorgio Armani - Digital

Domenica 27 settembre

10:00 Shi.Rt - Via Turati, 34

10:30 Atsushi Nakashima - Digital

11:00 Shuting Qiu - Digital

12:00 MSGM - Digital

13:00 Spyder - Digital

13:30 Spotlight on Lebanese Designers - Digital

14:00 Valentino - Location Tbc

15:30 We Are Made In Italy (Black Lives Matter In Italian Fashion - Collective) - Digital

16:00 MM6 Maison Margiela - Digital

16:30 Ji Won Choi - Digital

17:00 Milano Moda Graduate - Via Turati, 34

Lunedì 28 settembre

10:00 Alexandra Moura - Digital

11:00 David Catalán - Digital

12:00 Miguel Vieira - Digital