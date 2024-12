Milano, ecco la top ten dei panettoni del 2024

Milano, patria del panettone, svela le migliori dieci pasticcerie meneghine e non, dove trovare il re dei dolci natalizi

GATTULLO - UNA TRADIZIONE DAL 1961

Gattullo, a due passi dall'Università Bocconi, è un vero tempio del panettone tradizionale. Qui il lievito madre naturale è considerato un tesoro, custodito gelosamente per garantire una lavorazione artigianale di oltre 30 ore. Il risultato? Un panettone morbido, fragrante e dal sapore autentico, preparato con farina, uova, zucchero, burro di montagna, uvetta e canditi di qualità eccelsa.

Indirizzo: Piazzale di Porta Lodovica, 2 - Milano



SAL DE RISO - IL PANETTONE DEL MAESTRO

Dalla Costiera Amalfitana, il celebre Salvatore De Riso porta a Milano le sue creazioni pluripremiate. Tra le varianti imperdibili: il “Panettone Sua Maestà il Milanese”, con cedro Diamante e uvetta australiana; il “Limoncello”, con crema di limone Costa d’Amalfi I.G.P.; e il raffinato “Cremderì” con gocce di cioccolato alla nocciola. Tradizione e innovazione si fondono per deliziare ogni palato.

Dove trovarlo: Bar Motta Milano 1982 – Piazza del Duomo, Milano



D’OM DE MILAN - L’ARTE DI DAVIDE OLDANI

Lo chef stellato Davide Oldani dedica una creazione speciale al Duomo di Milano e alla sua Veneranda Fabbrica: il panettone D’Om de Milan. Preparato seguendo la più tradizionale ricetta milanese, con lievito naturale e ingredienti selezionati, questo panettone è un tributo alla storia meneghina e al "panetùn" delle origini.

Con il suo acquisto, a € 49,00, sono inclusi due biglietti per visitare il Complesso Monumentale del Duomo (Cattedrale, Terrazze e Museo). Disponibile in un elegante cofanetto da 1 kg, può essere acquistato presso il Duomo Shop (Piazza del Duomo, 14/a) e online su duomoshop.com.

Un dono nel dono, simbolo di milanesità e tradizione.



MATTEO CUNSOLO - IL PANE DELLA SOLIDARIETÀ

Il Maestro panificatore di Parabiago si distingue per la cura artigianale e l’impegno sociale. Oltre al tradizionale panettone, propone varianti innovative come il “Panettone solidale ai 4 cioccolati”, il cui ricavato sostiene l'Associazione "La Ruota" Onlus. Una scelta che unisce bontà e generosità.

Indirizzo: Via S. Antonio, 71 - Parabiago (MI)



CARLO CRACCO - UN’ELEGANZA SENZA TEMPO

Il panettone firmato Cracco, curato dal Maestro Marco Pedron, si distingue per la selezione di ingredienti pregiati e una lavorazione impeccabile. Tra le varianti, il classico tradizionale e una golosa versione con cioccolato e albicocche. Un’esperienza di alta pasticceria.

Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele II - Milano



TAVEGGIA - UN SECOLO DI ECCELLENZA

Dal 1909, Taveggia rappresenta un pilastro della tradizione meneghina. I suoi panettoni, rigorosamente artigianali, sono perfetti per essere gustati in famiglia davanti al camino. Un classico senza tempo.

Indirizzo: Via Visconti di Modrone, 2 - Milano



COVA - LA STORIA IN OGNI FETTA

Fondata nei primi dell'Ottocento, la Pasticceria Cova unisce tradizione e raffinatezza. I suoi panettoni, dalla ricetta segreta tramandata nel tempo, sono celebri per il gusto unico e l’attenzione ai dettagli.

Indirizzo: Via Montenapoleone, 8 - Milano



SANT AMBROEUS - IL PANETTONE DEL PATRONO

Dal 1936, Sant Ambroeus celebra Milano con un panettone che fonde tradizione e creatività. Perfetto per chi cerca un dolce classico o decorato con un tocco di fantasia natalizia.

Indirizzo: Corso Giacomo Matteotti, 7 - Milano



SAN CARLO - L’ELEGANZA DELLA TRADIZIONE

A due passi dalla Chiesa di Santa Maria delle Grazie, la Pasticceria San Carlo è un punto di riferimento per il panettone tradizionale. Solo ingredienti italiani di altissima qualità per un dolce che incanta.

Indirizzo: Via Matteo Bandello, 1 - Milano



IGINIO MASSARI - IL RE DEI LIEVITATI

Il Maestro dell’alta pasticceria italiana firma un panettone d’eccellenza. Quattro lievitazioni, due impasti e oltre 62 ore di lavorazione rendono questo dolce un’esperienza indimenticabile. La glassa all’amaretto aggiunge un tocco di irresistibile raffinatezza.

Indirizzo: Via Guglielmo Marconi, 4 angolo Piazza Diaz - Milano