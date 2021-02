Milano Fashion Week al via: 61 sfilate e 57 presentazioni

Al via oggi e fino a lunedì 1 marzo la Milano Fashion Week Donna collezione Autunno-Inverno 2021-2022, con un ricco programma, seppur in maggior parte digital causa Covid: 61 sfilate, 57 presentazioni e 6 eventi per un totale di 124 appuntamenti in calendario. Tutti potranno seguire le sfilate sul sito ufficiale cameramoda.it, sui social network delle maison, oppure, grazie a Urban Vision, sui maxischermi installati in vari punti strategici della città.

Come detto saranno pochissime le sfilate live, riservate esclusivamente agli addetti ai lavori. Tra le più attese c'è sicuramente spicca Valentino, che ha scelto di sfilare al Piccolo Teatro: un segnale di amore per la città e per il mondo del teatro, uno dei settori più colpiti a causa della pandemia.

Per la prima volta sfileranno Brunello Cucinelli, Alessandro dell’Acqua x Elena Mirò, Onitsuka Tiger, Fabio Quaranta, Dima Leu, Münn, Budapest Select, Alessandro Vigilante, Giuseppe Buccinnà e CHB.

Grande attesa per il cortometraggio di Antonio Marras, girato nel sito archeologico sardo di Su Nuraxi a Barumini, sito Unesco. Versace invece ha annunciato che presenterà la sua collezione fuori calendario con una sfilata digitale.

La Fashion Week verrà inaugurata il del 24 febbraio alle 21 con il party digitale “CNMI MEETS CLUB DOMANI”, sul profilo Instagram della Camera Moda.

Ecco il calendario completo:

Eventi fisici

24 febbraio

· Amato Daniele, Via Cosimo del Fante, 13 (dalle 9)

· Santoni, Via Montenapoleone, 9 (dalle 10)

· Simonetta Ravizza, Via Morimondo, 19 (dalle 10)

· Les Copains, Via della Spiga, 46 (dalle 10)

· Alessandro Enriquez, Via Marcona, 3 (dalle 10)

25 febbraio

· Kiton, Via Fiori Chiari, 32 (dalle 10)

· Michele Chiocciolini, Via Stoppani, 12 (dalle 10)

26 febbraio

· Marcobologna, Via Ponte Vetero, 18 (dalle 10)

27 febbraio

· Gianluca Capannolo, Via San Maurilio, 7 (dalle 10)

· Ermanno Scervino, Via Manzoni, 37 (dalle 13)

1° marzo

· Valentino (ore 14)

· Dolce & Gabbana (ore 16)

Eventi digitali

Tutti gli eventi digitali saranno visibili sulle pagine social delle rispettive case di moda, sul canale YouTube sul sito di Camera Moda e sulle pagine Facebook e Instagram di CNMI.

24 febbraio

· Tributo a Beppe Modenese (ore 10)

· WE ARE MADE IN ITALY (Black Lives Matter in Italian Fashion) (ore 10.15)

· Missoni (ore 11)

· Simona Marziali – MRZ (ore 11.30)

· Calcaterra (ore 12)

· Giuseppe Buccinà (ore 12.30)

· Alberta Ferretti (ore 13)

· Fendi (ore 14)

· N°21 (ore 15)

· Del Core (ore 15.30)

· Brunello Cucinelli (ore 16)

· Fabio Quaranta (ore 17)

· Human Poetics by Polimoda (ore 18)

25 febbraio

· MaxMara (ore 10)

· Genny (ore 10.30)

· Bluemarine (ore 11)

· Vièn (ore 11.30)

· Andrea Pompilio (ore 12)

· Dima Leu (ore 13)

· Anteprima (ore 13.30)

· Prada (ore 14)

· Moschino (ore 15)

· Emporio Armani (ore 16)

· Daniela Gregis (ore 18)

· GCDS (ore 20)

26 febbraio

· Marco Rambaldi (ore 10)

· Münn (ore 10.30)

· Budapest Select (ore 11)

· Antonio Marras (ore 12)

· Act N°1 (ore 12.30)

· Vivetta (ore 13)

· Etro (ore 14)

· Tod’s (ore 15)

· Francesca Liberatore (ore 17)

· Alessandro Vigliante (ore 18)

27 febbraio

· Sportmax (ore 10)

· Gabriele Colangelo (ore 10.30)

· Onitsuka Tiger (ore 11)

· Alessandro dell’Acqua x Elena Mirò (ore 11.30)

· Giorgio Armani (ore 12)

· Ermanno Scervino (ore 13)

· Salvatore Ferragamo (ore 14)

· Philosophy di Lorenzo Serafini (ore 15)

· Luisa Beccaria (ore 15.30)

· Cividini (ore 16)

· Annakiki (ore 17)

· Laura Biagiotti (ore 18)

28 febbraio

· Shuting Qiu (ore 10)

· MM6 Maison Margiela (ore 10.30)

· Disquared2 (ore 11)

· Drome (ore 12)

· Fila (ore 13)

· Emilio Pucci (ore 15)

· Alexandra Moura (ore 16)

· Gilberto Calzolari (ore 16.30)

· CHB (ore 17)

· Elisabetta Franchi (ore 18)

· Philipp Plein (ore 19)

1° marzo

· Ports 1961 (ore 10)

· MSGM (ore 12)