Milano Fashion Week: da Anteprima un omaggio alla natura

Anteprima ha svelato la sua nuova collezione SS25, "Anima", sotto la direzione creativa di Izumi Ogino. Collaborando con l'artista giapponese Mika Tajima, la collezione esplora la coesistenza tra umanità e tecnologia, mettendo in luce la bellezza delle imperfezioni e la necessità di ritrovare la nostra umanità. La narrativa della collezione invita a un'introspezione profonda, incoraggiando l'individuo a interagire con i capi come fonte di conforto in tempi incerti. I motivi ispirati a flora e fauna evocano una connessione intima con l'ambiente, mentre l'uso di tessuti traslucidi e forme morbide crea un gioco di trasparenze che sorprende e affascina.

Anima, collezione SS25: non solo moda ma un messaggio di speranza

La palette di colori, che spazia dai toni caldi ai blu nostalgici, trasmette un senso di calma e rinascita. Elementi come i fiori di Allium, simbolo di umiltà e prosperità, riflettono l'ideale di una bellezza radicata nell'equilibrio tra uomo e natura. La WIREBAG, ispirata da Tajima, rappresenta un'opera d'arte funzionale, unendo design e scultura. Con "Anima", Anteprima non solo lancia una collezione di moda, ma offre un messaggio di ottimismo e speranza, invitando ognuno a trovare la propria strada nel mondo.