Milano Fashion Week, da Luisa Beccaria l’inno alla Togetherness



In un mondo che celebra il legame umano, la collezione Luisa Beccaria SS, presentata al LùBar, si fa portavoce di un’intimità familiare, dove bellezza e idee si intrecciano in un’atmosfera di amicizia. Che sia in una fresca mattina al café o in un pomeriggio splendente in riva al mare, questa collezione cattura l'essenza dell'incontro e della condivisione.

Pensata per una donna sicura di sé e a suo agio in ogni situazione, la collezione si distingue per il suo stile ricco di motivi geometrici e floreali, arricchiti da lavorazioni a coupé e sovrastampe che dialogano armoniosamente. I volumi morbidi e le forme delicate si intrecciano in un balletto di eleganza e comfort.

Look Giornaliero

Per il giorno, i completi smanicati presentano quadretti nei toni della terra e avorio, con gonne svasate che evocano il movimento leggero dell’estate. Le bluse a tre quarti in checked celeste e micro, con dettagli dorati, offrono un tocco di freschezza. Lo chemisier in cotone operato, caratterizzato da righe e lavorazioni a coupé, si unisce a gonne ampie per una silhouette versatile e raffinata. Abiti in pizzo macramé e organza, declinati in toni ispirati alla spiaggia, aggiungono un ulteriore strato di eleganza.

Magia Notturna

Quando cala la sera, la collezione si trasforma, portando luci e iridescenze in primo piano. Ampi abiti di tulle ricamati con paillettes brillanti si alternano a creazioni in organza con sovrastampe in contrasto. Ritorna il Vichy, su abiti con gonne incrociate, che conferiscono un tocco di romanticismo e modernità.

Materiali e Palette

La varietà dei materiali—cotone, lino stretch, organza e tulle—completa la palette cromatica, che riflette i toni dell’orizzonte: beige, avorio, blu e verde acqua si mescolano per creare un’atmosfera sognante, accentuata dai bagliori argentei della luna.

Accessori Unici

Gli accessori, come sandali con nodo torchon e borse secchiello, completano i look con un tocco di artigianalità. I dettagli nei capelli, ispirati da un pezzo d'archivio haute couture di Luisa Beccaria, catturano l’essenza della collezione, rendendola perfetta per ogni occasione.