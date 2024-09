Milano Fashion Week: Fendi e Twinset al top

Tra gli eventi più attesi, Twinset ha presentato la sua collezione Primavera-Estate 2025, un vero inno alla leggerezza e alla femminilità. Intitolata "Light and clean", questa collezione si distingue per la sua eleganza naturale, che incarna il concetto di moda democratica. Twinset ha saputo combinare lavorazioni in pizzo e maglieria sottile, creando capi che riflettono un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione. Le petite robe noir, le minigonne e i micro-top si integrano armoniosamente con abiti in crêpon di seta, tutti caratterizzati da un’estetica semplice e accessibile. Ogni pezzo è pensato per la donna contemporanea, senza mistificazione e con una bellezza autentica, mirando a vestire le quotidianità delle donne moderne che aspirano a esprimere il proprio stile.

Maryling, una femminilità moderna tra geometrie e colori vibranti

Maryling si è ispirata agli elementi architettonici e artistici. I motivi geometrici e i colori vibranti hanno caratterizzato capi in chiffon di seta, evidenziando una femminilità moderna e sofisticata. La collezione ha esplorato un linguaggio visivo che unisce estetica e funzionalità, perfetto per le donne che desiderano esprimere il loro stile personale e la loro individualità attraverso i dettagli.

Fracomina: outfit versatili per donne forti e indipendenti

Fracomina ha celebrato una donna forte e indipendente, presentando una collezione che mixa denim e dettagli raffinati. I capi esibivano una versatilità intrinseca, perfetta per un look quotidiano ma con un tocco di classe e ricercatezza. Ogni outfit raccontava una storia di empowerment femminile, rispondendo alle esigenze delle donne moderne che si muovono tra lavoro e vita privata.

I 100 anni di Fendi e l'omaggio alla sua fondatrice

Uno dei momenti clou della giornata è stato il centenario di Fendi che ha festeggiato il suo lungo percorso con una sfilata che ha omaggiato la fondatrice Adele Fendi. La collezione ha richiamato l’essenza degli anni venti, mescolando tradizione e modernità attraverso tessuti e tagli innovativi. Kim Jones, il direttore creativo, ha saputo rendere omaggio alla storia del brand mentre guarda al futuro, creando una collezione che non solo celebra l'eredità di Fendi, ma che la rinnova per le generazioni a venire.

Alberta Ferretti, parola d'ordine della nuova collezione: leggerezza

Alberta Ferretti ha proposto una collezione che esalta la leggerezza e la femminilità soft, con gonne e abiti in organza e chiffon. Ogni pezzo è caratterizzato da dettagli raffinati che celebrano il corpo femminile, conferendo un senso di libertà e grazia, perfetti per le calde serate estive. Ferretti ha puntato su un'estetica poetica, evocando immagini di un'estate spensierata e di evasione.

The Bridge e i suoi accessori per moderni viaggiatori

The Bridge è un inno alle "Vacanze Toscane". La linea mette in risalto accessori progettati per i moderni globetrotter, fondendo l'artigianalità e la tradizione della pelletteria fiorentina. Utilizzando pellami di alta qualità e un design funzionale, la collezione si propone di accompagnare i viaggiatori nella loro ricerca di avventure e bellezza.



